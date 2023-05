Fluvoxamina: a cosa serve ed effetti collaterali

Che cos'è la Fluvoxamina e caratteristiche generali La fluvoxamina è un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI). Si tratta di uno dei primi SSRI ad essere stato approvato e commercializzato. La fluvoxamina si trova all'interno di diversi medicinali per uso orale, per la cui dispensazione è necessaria la presentazione di ricetta medica ripetibile. Tali medicinali sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di medicinali contenenti Fluvoxamina Dumirox®

Fevarin®

Fluvoxamina Eg®

Maveral® Shutterstock Fluvoxamina - Struttura chimica

A cosa serve la Fluvoxamina? Indicazioni terapeutiche della Fluvoxamina: quando si usa? L'utilizzo della fluvoxamina è indicato per il trattamento di: Episodi di depressione maggiore ;

; Disturbo ossessivo compulsivo.

Sovradosaggio da Fluvoxamina In caso di sovradosaggio da fluvoxamina possono manifestarsi: Nausea, vomito, diarrea;

Sonnolenza, capogiri;

Tachicardia o bradicardia;

Ipotensione;

Alterazioni della funzionalità epatica;

Convulsioni;

Coma. Non esiste un antidoto specifico. La terapia è sintomatica e di supporto. Qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di farmaco, è necessario contattare immediatamente il medico.

Fluvoxamina meccanismo d'azione Come agisce la Fluvoxamina e come espleta la sua azione terapeutica? La serotonina (o 5-HT) è un neurotrasmettitore sintetizzato nelle terminazioni nervose presinaptiche che viene rilasciata nel vallo sinaptico (lo spazio compreso fra la terminazione nervosa presinaptica e quella postsinaptica) in seguito a determinati stimoli. Una volta fuori dalla terminazione nervosa, la 5-HT - per svolgere la sua attività biologica - interagisce con i propri recettori. Infine, dopo aver espletato la sua azione, la serotonina si lega al trasportatore che opera la sua ricaptazione (il SERT) e viene riportata all'interno della terminazione nervosa. La fluvoxamina è un farmaco in grado di inibire la ricaptazione della serotonina. Più dettagliatamente, la fluvoxamina si lega al SERT al posto della 5-HT; in questo modo, fa sì che il neurotrasmettitore rimanga all'interno del vallo sinaptico per un tempo prolungato. La maggior permanenza della serotonina nello spazio sinaptico produce un aumento del segnale serotoninergico sui recettori postsinaptici. Ciò induce un miglioramento della patologia depressiva nel giro di qualche settimana (in genere, 2-4 settimane).

Dose e modo d'uso Come si somministra Fluvoxamina? La fluvoxamina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse. Queste vanno deglutite intere con acqua e non devono essere masticate. La posologia verrà stabilita dal medico per ciascun paziente, pertanto, si raccomanda di attenersi sempre alle indicazioni da esso fornite, sia per quel che riguarda la dose che per quel che riguarda la corretta modalità di assunzione, la frequenza di assunzione e la durata del trattamento. NON sospendere il trattamento in maniera brusca e senza aver consultato il medico, poiché possono insorgere sintomi da sospensione, come: Agitazione, ansia, confusione;

Instabilità emotiva;

Irritabilità;

Difficoltà a dormire, sogni intensi;

Capogiri;

Mal di testa;

Nausea e/o vomito;

Diarrea;

Palpitazioni;

Sudorazione;

Disturbi della sensibilità;

Tremori.

Uso in gravidanza e allattamento La Fluvoxamina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? La fluvoxamina non deve essere assunta dalle donne in gravidanza a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i rischi per il bambino. L'utilizzo della fluvoxamina durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza può far sì che il neonato sviluppi sintomi quali disturbi respiratori, cianosi, temperatura corporea instabile, difficoltà nella nutrizione, difficoltà a dormire, malessere, pianto prolungato, muscoli rigidi o molli, tremori, nervosismo, letargia, agitazione e convulsioni. Inoltre, come altri SSRI, la fluvoxamina può: Favorire la comparsa nei neonati di una grave sindrome chiamata ipertensione polmonare persistente che si manifesta con un aumento della frequenza respiratoria e colorito bluastro della pelle. Questi sintomi in genere insorgono entro le 24 ore successive alla nascita.

che si manifesta con un aumento della frequenza respiratoria e colorito bluastro della pelle. Questi sintomi in genere insorgono entro le 24 ore successive alla nascita. Se assunta in prossimità del termine della gravidanza, aumentare il rischio di abbondante sanguinamento vaginale poco dopo il parto, soprattutto se già si soffre di disturbi della coagulazione o disturbi emorragici. La fluvoxamina viene escreta nel latte materno e può avere effetti sul bambino, pertanto, non va utilizzata durante l'allattamento al seno.