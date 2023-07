Il flurazepam è disponibile all'interno di medicinali per uso orale per la dispensazione dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica.

L'utilizzo del flurazepam è indicato per il trattamento dell' insonnia a breve termine . Va precisato, tuttavia, che il ricorso al flurazepam deve avvenire solo quando l'insonnia è grave e determina un severo disagio per il paziente.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con flurazepam, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Effetti indesiderati

Quali sono gli effetti collaterali del Flurazepam?

Come qualsiasi altro farmaco, anche il flurazepam può causare diversi effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del principio attivo.

Il medico deve essere immediatamente informato qualora si manifestino i seguenti effetti collaterali:

Sintomi paradosso (o reazioni paradosso, per maggiori informazioni vedi il capitolo "Avvertenze e precauzioni");

(o reazioni paradosso, per maggiori informazioni vedi il capitolo "Avvertenze e precauzioni"); Sedazione eccessiva che può manifestarsi con sonnolenza diurna, ottundimento delle emozioni, diminuzione dello stato di vigilanza, confusione, affaticamento, mal di testa, vertigini, debolezza muscolare, atassia, visione doppia (questi effetti indesiderati sono più probabili in pazienti anziani e debilitati, compaiono più di frequente all'inizio del trattamento, ma tendono a sparire con la sua prosecuzione).

Altri possibili effetti indesiderati