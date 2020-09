Generalità Cos'è la Fluoxetina e Caratteristiche generali La fluoxetina è un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione di serotonina (o SSRI). Shutterstock Fluoxetina - Struttura Chimica La fluoxetina fu scoperta dalla società farmaceutica Eli Lilly Company e nel 1987 il suo utilizzo fu approvato dalla Food and Drug Administration statunitense. È un farmaco considerato molto importante, tanto da rientrare nella lista dei farmaci essenziali redatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questa lista, sono elencati tutti i farmaci che devono essere presenti all'interno di un sistema sanitario di base. La fluoxetina viene assunta per via orale, difatti, i medicinali che la contengono sono formulati come compresse dispersibili o solubili, capsule e soluzione orale. Tali mediicnali, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Fluoxetina Diesan®

Fluoxeren®

Fluoxetina Sandoz®

Prozac®

Xeredien®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Fluoxetina: per cosa si usa? L'utilizzo di fluoxetina è indicato negli adulti per il trattamento di: Depressione;

Disturbo ossessivo-compulsivo;

Bulimia nervosa. Agli opportuni dosaggi, la fluoxetina può essere impiegata anche in adolescenti e banbini dagli 8 anni di età in poi per il trattamento di: Disturbo depressivo maggiore da moderato a grave, se la depressione non risponde alla psicoterapia dopo 4-6 sedute. L'assunzione della fluoxetina va comunque prescritta in associazione alla psicoterapia.

Come Agisce Come Funziona la Fluoxetina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Sono state formulate varie ipotesi sulle possibili cause della depressione, una di queste è l'ipotesi monoaminergica.

Secondo questa ipotesi, la depressione sarebbe causata da una deficienza di monoamine, quali serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) e dopamina (DA). Pertanto, le terapie antidepressive dovrebbero essere mirate alla correzione di tali carenze. Si ritiene che la serotonina sia il principale neurotrasmettitore coinvolto nelle patologie depressive e le alterazioni della sua trasmissione sono associate a tutti i disturbi dell'umore. La serotonina viene sintetizzata nelle terminazioni nervose presinaptiche a partire dall'aminoacido triptofano, stoccata all'interno di vescicole e rilasciata nel vallo sinaptico (lo spazio compreso fra la terminazione nervosa presinaptica e quella postsinaptica) in seguito a determinati stimoli. Una volta rilasciata dalla terminazione nervosa, la 5-HT interagisce con i suoi recettori, sia pre- che postsinaptici. Dopo aver esplicato la sua azione, la serotonina si lega al trasportatore che opera il suo reuptake (il SERT) e viene riportata all'interno della terminazione nervosa. La fluoxetina è un farmaco facente parte degli inibitori della ricaptazione di serotonina. In particolare, la fluoxetina presenta elevata affinità e selettività nei confronti del SERT e - legandosi ad esso al posto della serotonina - fa sì che il neurotrasmettitore rimanga all'interno del vallo sinaptico per un tempo prolungato, ciò induce un aumento del segnale serotoninergico sui recettori postsinaptici con conseguente miglioramento della patologia depressiva nel giro di qualche settimana.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanta Fluoxetina assumere La fluoxetina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule rigide, compresse solubili o dispersibili e soluzioni orali. Le compresse possono essere assunte intere o disciolte in acqua. Le capsule, invece, devono essere assunte senza masticare. La soluzione orale deve essere dosata utilizzando l'apposita siringa dosatrice presente nella confezione. La fluoxetina può essere somministrata in dose singola o frazionata, sia vicino sia lontano dai pasti. La posologia di fluoxetina deve essere stabilita dal medico in base al tipo di patologia che s'intende trattare. Il paziente deve essere attentamente seguito in modo tale da verificare i progressi della terapia. Qualora il medico lo ritenesse possibile - dopo qualche settimana dall'inizio del trattamento - si può valutare una riduzione del farmaco somministrato. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle dosi di fluoxetina abitualment impiegate. Tuttavia, è sempre necessario seguire le indicazioni del medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto. Episodi di depressione maggiore (adulti e anziani) La dose di fluoxetina raccomandata è di 20 mg di farmaco al giorno. In caso di una non adeguata risposta, la dose può essere aumentata fino a un massimo di 60 mg di farmaco al giorno. Disturbo ossessivo-compulsivo (adulti e anziani) Anche in questo caso, la dose raccomandata è di 20 mg di fluoxetina al giorno. La quantità di farmaco può essere aumentata a 60 mg in caso i pazienti non rispondano adeguatamente al dosaggio più basso. Bulimia nervosa (adulti e anziani) In questo caso la dose di fluoxetina consigliata è di 60 mg al giorno. Episodi di depressione maggiore da grave a moderata in adolescenti e bambini dagli 8 anni d'età in poi La somministrazione deve avvenire sotto lo stretto controllo di uno specialista. La dose di fluoxetina abitualmente impiegata è di 10 mg, ma s elo ritiene necessario, dopo 1-2 settimane di trattamento, il medico può aumentare la quantità di farmaco somminsitrata fino a 20 mg. Nei bambini il cui peso è al di sotto della norma potrebbe essere necessario un abbassamento della dose. Aggiustamenti della Dose Potrebbe essere necessaria una riduzione del dosaggio in pazienti affetti da preesistenti disfunzioni epatiche. La dose di farmaco deve essere ridotta anche nei pazienti in cui vi è una possibilità d'interazione fra la fluoxetina e altri farmaci assunti in associazione. NOTA BENE Quelli sopra riportati sono alcuni esempi dei dosaggi solitamente utilizzati in terapia. I valori menzionati hanno solo scopo illustrativo. La corretta posologia di medicinale (dose e tempo di assunzione) deve essere stabilita dal medico; pertanto, si raccomanda di seguire le indicazioni da esso fornite e di rispettare le istruzioni riportate sul folgietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al proprio medico.

Gravidanza e Allattamento La Fluoxetina può essere usata durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? La fluoxetina - qualora il medico lo ritenesse necessario - potrebbe essere somministrata in gravidanza, purché i potenziali benefici attesi per la madre superino i potenziali rischi per il bambino. In ogni caso, deve essere usata molta cautela, soprattutto durante le ultime fasi della gestazione o appena prima dell'inizio del travaglio, poiché nei neonati sono stati riportati effetti avversi quali: Irritabilità;

Pianto persistente;

Tremore;

Ipotonia;

Difficoltà a succhiare o a dormire. Poiché la fluoxetina è escreta nel latte materno, le madri in trattamento con il farmaco non devono allattare al seno.