Flessori d'Anca: Quali sono? Anatomia, Funzione e Infortuni

Per la posizione che occupa, gli anatomisti la definiscono anche come l'articolazione prossimale dell'arto inferiore ("prossimale" significa "più vicina al tronco ").

Per un tratto del suo decorso, il muscolo pettineo transita per il compartimento anteriore della coscia.

Il muscolo grande adduttore è divisibile in due porzioni: la componente pubofemorale e la componente ischiocondilare ; tali componenti differiscono per origine, decorso e inserzione.

Il retto femorale è un muscolo fusiforme, fornito di due capi d'origine, le cui fibre sono disposte in verticale in direzione del ginocchio .

Il grande psoas è un muscolo lungo, spesso e fusiforme, che giace lateralmente alle vertebre lombari e in posizione mediale rispetto al quadrato dei lombi ; come il muscolo iliaco, appartiene alla parete addominale posteriore.

Funzione

A Cosa Servono i Flessori dell’Anca?

Come anticipato, i muscoli flessori dell'anca sono deputati al movimento di flessione dell'anca.

Il movimento di flessione d'anca si svolge sul piano sagittale e consiste nell'avvicinamento del femore all'addome (l'angolo tra i due si riduce).

A ginocchio esteso, il grado di flessione dell'anca è di circa 90°; a ginocchio flesso, invece, è di circa 120°. Questo significa che la capacità di flessione del femore aumenta a ginocchio piegato.

È sufficiente provare per rendersi conto di quanto appena affermato.

La flessione d'anca è il movimento opposto all'estensione, la quale si svolge sempre sul piano sagittale, ma, diversamente dal caso precedente, consiste nell'allontanamento del femore dall'addome (l'angolo tra i due aumenta); anche per l'estensione, tra l'altro, è da segnalare un grado differente di ampiezza a seconda dell'assetto del ginocchio: a ginocchio esteso l'estensione d'anca è maggiore (20°) che a ginocchio flesso (< di 20°).

Nel quotidiano, la flessione e l'estensione d'anca sono movimenti che l'essere umano esegue continuamente: quando sale le scale, quando fa il gradino di un marciapiede, quando si siede e poi si rialza da una sedia, quando si accovaccia per raccogliere un oggetto ecc.

In ambito sportivo, nella fattispecie in palestra, poi, flessione ed estensione sono movimenti fondamentali per stimolare muscoli estremamente ricercati, come i glutei e il quadricipite femorale.

Lo squat, lo stacco da terra (deadlift), lo step-up, l'affondo e lo squat bulgaro sono solo alcuni degli esercizi che comportano una flessione combinata a un'estensione e che permettono di richiamare all'azione i flessori dell'anca.

Flessori dell’Anca: Quali sono i principali?

Non tutti i flessori d'anca hanno il medesimo impatto sul movimento di flessione: alcuni di essi sono più forti di altri e, in un certo senso, si possono definire specializzati in questa funzione.

Senza dubbio, i flessori dell'anca più importanti del corpo umano sono i muscoli ileopsoas (iliaco + grande psoas), retto femorale e sartorio.

Il tensore della fascia lata è, prima che un flessore d'anca, un extrarotatore d'anca (cioè favorisce il movimento di rotazione esterna del femore); tra l'altro, questo muscolo è anche un debole abduttore.

Infine, rimane da chiarire il ruolo di grande adduttore, adduttore lungo, adduttore breve, pettineo e gracile: queste unità muscolari appartengono, prima di tutto, alla categoria dei muscoli adduttori, la cui funzione principale è controllare il movimento di adduzione dell'anca (movimento che si svolge sul piano frontale e consiste nell'avvicinamento del femore alla linea mediana); quindi, anche per questi muscoli, la flessione è un movimento secondario.