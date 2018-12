Sostenuta nella maggior parte dei casi dalla presenza di un trombo, la flebite riconosce varie cause; tra queste, meritano una segnalazione particolare: i danni alle pareti venose (che possono, per esempio, scaturire da un trauma o un'infezione), l'immobilità prolungata, il fenomeno delle vene varicose e i disturbi congeniti della coagulazione del sangue.

La flebite colpisce prevalentemente le vene degli arti inferiori e può essere di tipo superficiale (se colpisce una vena posta in prossimità della superficie cutanea) o di tipo profondo (se interessa una vena situata negli strati più intimi della cute); tra la flebite superficiale e la flebite profonda, quella sicuramente più pericolosa è la seconda.

La flebite può essere sintomatica oppure asintomatica; quando è sintomatica, la flebite produce, laddove ha luogo, le classiche manifestazioni degli episodi infiammatori, ovverosia: dolore, rossore, gonfiore, calore e senso di indolenzimento.

La diagnosi di flebite è per lo più clinica, ossia basata sul racconto dei sintomi da parte del paziente, sull'esame obiettivo e sull'anamnesi.

Il trattamento della flebite è variabile e dipende da fattori come: la localizzazione della vena coinvolta (se è superficiale o profonda), l'area anatomica di interesse, la sintomatologia e la condizione medica di base.