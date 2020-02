Fisiatra: Chi è? Cosa Fa? Quando Contattarlo?

La fisiatria è la branca medica dedita alla diagnosi e alla gestione prettamente conservativa delle sofferenze riguardanti l' apparato locomotore e/o i nervi periferici . L'attività del fisiatra è rivolta alle conseguenze di una data sofferenza dell'apparato locomotore o dei nervi periferici e si basa sull'impiego di trattamenti non chirurgici, quali la fisioterapia, i farmaci, l'ablazione a radiofrequenza, la ginnastica posturale e l'uso di tutori. Il fisiatra collabora con diverse figure professionali del settore medico-sanitario; per esempio, alcuni suoi potenziali collaboratori sono il neurologo, il reumatologo, il fisioterapista, il pediatra e il geriatra.

Per capire appieno le competenze e le attività del fisiatra, è doveroso rivedere a grandi linee in cosa consiste l'apparato locomotore (o apparato muscolo-scheletrico) e i nervi periferici.

Il fisiatra è il medico specializzato nella diagnosi e nel trattamento esclusivamente conservativo delle patologie e degli infortuni che possono interessare l'apparato locomotore e/o i nervi periferici. In altri termini, il fisiatra è il medico specializzato in fisiatria .

Ruolo

Cosa fa il Fisiatra?

Il fisiatra è un medico specializzato nel trattamento conservativo delle sofferenze che possono interessare l'apparato locomotore e/o i nervi periferici; in termini pratici, questo vuol dire che affronta le condizioni dell'apparato muscolo-scheletrico e del sistema nervoso periferico, e le loro varie conseguenze, ricorrendo a rimedi non chirurgici quali – tanto per citare i principali – la fisioterapia, la ginnastica posturale, l'ablazione a radiofrequenza, i farmaci e l'uso di tutori.

L'attività del fisiatra mira ad aiutare il paziente a recuperare totalmente o in buona parte le funzioni dell'apparato locomotore o dei nervi periferici compromesse a seguito di una patologia, un infortunio o un intervento chirurgico, così che possa tornare a una vita normale o quasi normale.

Il fisiatra non interviene tanto sulle cause, ma sugli effetti di una malattia o un infortunio, con l'intento finale di migliorare la situazione complessiva.

Per riuscire nel suo intento, il fisiatra potrebbe agire in prima persona, qualora sussistano le condizioni per farlo, oppure si avvale del supporto e delle competenze di altre figure medico-sanitarie (si veda capitolo dedicato ai Collaboratori).

È doveroso precisare che, in alcune circostanze, il contributo del fisiatra non è sufficiente a garantire la guarigione: è il caso, per esempio, di tutte quelle condizioni dell'apparato locomotore per la cui risoluzione serve necessariamente l'intervento chirurgico (es: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio).

Importante Anche quando la chirurgia è d'obbligo, il fisiatra può avere un ruolo importante: infatti, può non solo intervenire nella pianificazione della riabilitazione fisica post-operatoria, ma anche occuparsi di strutturare un protocollo riabilitativo pre-operatorio, il cui scopo è semplificare la fase di recupero successiva all'operazione chirurgica.

Fisioterapia

Il termine "fisioterapia" comprende un gran numero di trattamenti: esso include, infatti, il massaggio (massoterapia), i protocolli di riabilitazione fisica, il kinesio taping e le terapie strumentali come la tecarterapia, la laserterapia, gli ultrasuoni e la TENS.

Il fisiatra sceglie uno o più di questi rimedi a seconda della condizione da trattare; per esempio, una terapia strumentale come la TENS può trovare impiego nel recupero da alcune patologie che interessano i nervi periferici; i protocolli di riabilitazione fisica, invece, sono indispensabili in presenza di sofferenze tendinee, dopo un episodio di ictus o successivamente a un intervento chirurgico che ha interessato un elemento dell'apparato locomotore.

Ablazione a Radiofrequenza

Nel settore della medicina fisica e riabilitativa, l'ablazione a radiofrequenza rappresenta una procedura medica non chirurgica utile ad alleviare il dolore neuropatico cronico.

Il fisiatra può avvalersi dell'ablazione a radiofrequenza in presenza di condizioni come la lombalgia cronica o la cervicalgia cronica.

Farmaci

Tra i medicinali di cui può avvalersi il fisiatra, meritano una citazione i farmaci che agiscono sull'infiammazione e sul dolore, come per esempio i FANS e i corticosteroidi, i farmaci attivi contro il dolore neuropatico, come a esempio il gabapentin (antiepilettico), l'amitriptilina (antidepressivo) e il tramadolo (antidolorifico oppioide), i farmaci con effetti decontratturanti nei confronti dei muscoli, come per esempio il Muscoril (tiocolchicoside), e i farmaci spasmolitici, come per esempio il baclofene e il clonazepam.

Tutori

I tutori sono presidi medici utili ad alleviare la sintomatologia di un disturbo dell'apparato locomotore e a favorire la riabilitazione fisica del paziente.

I fisiatri ricorrono ai tutori prevalentemente in caso di sofferenze articolari, legamentose e/o tendinee.

Ginnastica Posturale

La ginnastica posturale ha come obiettivo correggere le abitudini sbagliate nella postura quotidiana.

La ginnastica posturale è spesso sottovalutata; in realtà, però, in determinate condizioni di salute dell'apparato locomotore, può fornire un contributo fondamentale al miglioramento generale della situazione.

Per i fisiatri, la ginnastica posturale è un caposaldo nel trattamento di tutte le patologie muscolo-tendinee, articolari e/o legamentose.