Filler Labbra: inestetismi delle labbra e tipi di fillers

Cosa sono i Filler? Il filler per le labbra è una delle procedure più affermate nel campo dell'estetica, perché consente di ottenere un miglioramento nel volume e nella forma delle labbra. La tecnica prevede l'utilizzo di diversi tipi di materiali (di origine naturale o sintetica) con differente modalità di applicazione, e, seppur semplice, deve soddisfare le esigenze del paziente evitando complicazioni o reazioni avverse al trattamento. La scelta del filler ideale dipende da età, tipo di inestetismo da correggere, caratteri morfologici della persona e area anatomica da trattare. Attualmente, i fillers specifici per le labbra sono composti principalmente da particolari varianti di acido ialuronico Nasha (di derivazione non animale), frutto delle più avanzate ricerche sperimentali. La sostanza introdotta in tale filler "biotecnologico" conferisce estrema plasmabilità alla soluzione da iniettare nella mucosa labiale, donando definizione e volume alle labbra; grazie alle caratteristiche dell'acido ialuronico iniettato, le labbra risultano molto naturali, in grado di assecondare i movimenti della mimica facciale senza svelare la correzione. Inoltre, i tempi di recupero post-intervento sono più rapidi e le tecniche risultano essere meno traumatiche, anche grazie all'introduzione della lidocaina (ad azione anestetica) quale componente del filler.

Labbra: caratteristiche Caratteristiche ed estetica delle labbra La bocca caratterizza in maniera evidente ciascun individuo: la forma, la grandezza, il colore delle labbra sono caratteristiche uniche. Non solo: la bocca rappresenta anche un fulcro dell'attenzione e per questo risulta indispensabile mantenerla al meglio; in questo senso, i cosmetici rappresentano un valido ausilio nel trattare e caratterizzare le labbra.

Qualora esista un'asimmetria, un problema di volume, un grave inestetismo, oppure alla comparsa dei segni dell'invecchiamento, sulle labbra o sul loro contorno, si può ricorrere a trattamenti mirati di medicina estetica. Tali interventi garantiscono correzioni naturali che rispettano i volumi e la morbidezza delle labbra, oltre alla loro forma. Cura cosmetica quotidiana delle labbra I cosmetici risultano molto utili nella cura quotidiana delle labbra e rappresentano la soluzione ideale per i diversi effetti che è possibile ottenere. La gamma di prodotti, che varia dal balsamo idratante o protettivo in stick allo specifico prodotto rimpolpante, consente di mantenere le labbra morbide e idratate, di proteggerle dai raggi UV, e di prevenire e correggere rughe e screpolature.

Anche il make-up può contribuire a conferire idratazione e protezione: svolgono una importante funzione di barriera e rendono turgide le labbra. Spesso, infatti, rossetti e gloss sono arricchiti di principi attivi trattanti ed emollienti (come ad esempio: acido ialuronico, vitamina E, filtri UV).

Canoni di bellezza I canoni estetici sottolineano l'importanza nella proporzione delle labbra e la loro armonia con il resto dei tratti somatici del volto. Esistono alcuni parametri da tenere in considerazione: L' altezza del labbro superiore è generalmente di 6-7 millimetri nel suo punto medio.

è generalmente di 6-7 millimetri nel suo punto medio. Da questo punto il vermiglio sale in alto, a destra e a sinistra, di circa 3-5 mm, a formare l' arco di Cupido.

sale in alto, a destra e a sinistra, di circa 3-5 mm, a formare l' Il labbro inferiore è sempre più carnoso di quello superiore ed ha mediamente un'altezza di 10 millimetri. Nel caso si ricorra a trattamenti estetici, che prevedano ad esempio la correzione del volume delle labbra, è importante rispettare soprattutto la proporzione tra labbro superiore e labbro inferiore: il primo deve sempre essere meno voluminoso, per evitare l'innaturale effetto "paperino". Shutterstock

Inestetismi delle labbra Gli inestetismi delle labbra sono dovuti fondamentalmente correlati a due aspetti: alle caratteristiche genetiche di ciascun individuo;

al naturale biologico processo di invecchiamento. Nel primo caso i difetti legati alla conformazione delle labbra sono di natura congenita: anche i soggetti più giovani possono ricorrere a trattamenti per risolvere inestetismi quali l'asimmetria delle labbra, una bocca sottile o dal disegno irregolare.

L'invecchiamento della mucosa labiale subentra in genere con l'avanzare dell'età ed è determinato biologicamente dall'assottigliamento della pelle, dalla perdita di idratazione e di grasso, e dal riassorbimento dell'osso mandibolare e degli alveoli dentali.

Invecchiamento delle labbra L'invecchiamento delle labbra è un processo naturale e biologico e può determinare l'insorgenza di inestetismi caratteristici: Diminuzione del volume e della morbidezza

Comparsa di rughe su labbra e sul contorno delle stesse

Perdita di definizione del disegno delle labbra e/o dell'arco di Cupido

Abbassamento delle commissure (gli angoli della bocca)

Appiattimento delle colonne filtrali, i due canali nasolabiali.

Filler per le labbra Classificazione ed evoluzione dei trattamenti Esistono diversi tipi di fillers per le labbra: nel corso del tempo sono state proposte diverse opzioni di trattamento, estetico che differenziavano per la diversa natura delle sostanze e per i materiali innietati (cera, silicone, prodotti di origine animale). Attualmente si assiste ad una continua evoluzione soprattutto per i filler per labbra a base di acido ialuronico.

I materiali di riempimento possono essere: Materiali permanenti : derivati polimerici con legami alchil-ammidici e poliacrilamide. Sono costituiti da una componente riassorbibile e da una componente permanente (presente in minima parte) Il risultato del trattamento è definitivo, ma talvolta tali sostanze possono non essere tollerate dall'organismo. Il rigetto non è una reazione prevedibile e difficilmente si può intervenire con scopo correttivo. Un tempo l'olio di silicone iniettabile era un filler permanente molto utilizzato: attualmente è vietato dalla legge in quanto responsabile di numerose reazioni avverse.

: derivati polimerici con legami alchil-ammidici e poliacrilamide. Materiali semipermanenti : acido polilattico, collagene associato a polimetilmetacrilato oppure gel di acido ialuronico e polimetilmetacrilato. Sono costituiti da una componente riassorbibile e da una componente permanente (presente in minima parte). Il risultato del trattamento varia dai 12 ai 36 mesi.

: acido polilattico, collagene associato a polimetilmetacrilato oppure gel di acido ialuronico e polimetilmetacrilato. Materiali riassorbibili : acido ialuronico e collagene Collagene e acido ialuronico sono sostanze naturalmente presenti nella cute e nel tessuto connettivo: sono componenti strutturali fondamentali, anche delle labbra. A seguito del trattamento, mediante iniezione del filler, vengono progressivamente riassorbiti con tempi variabili (da alcune settimane fino a sei mesi). Il tempo della degradazione isovolumetrica dipende dal volume occupato dalle molecole e dai legami intermolecolari che riescono a stabilire. Sono altamente tollerati, ma l'effetto al trattamento è temporaneo.

: acido ialuronico e collagene

Filler a base di collagene Filler labbra a base di collagene: cosa sapere Il trattamento con collagene bovino ha rappresentato per molti anni la proposta estetica di riferimento per quanto riguardava i filler facciali. L'applicazione della tecnica - che prevede l'utilizzo di collagene bovino ricavato da animali provenienti da allevamenti chiusi e molto controllati, selezionati ed immuni da patologie trasmissibili - richiede una prova per stabilire se il soggetto è sensibile o allergico a questo componente di origine animale; il test allergologico permette di valutare se il trattamento estetico può essere applicato al paziente: un piccolo quantitativo di filler (generalmente pari a 0,1 ml) viene inoculato a livello dell'avambraccio e dopo un'attesa di 30 giorni si valuta la presenza o meno di una reazione avversa al collagene bovino. Un'evoluzione di questo tipo di filler è rappresentata dai moderni trattamenti con collagene umano o con collagene autologo; questi filler prevedono l'iniezione di materiale dermico (collagene soprattutto) prelevato in minima parte dalla pelle di un donatore o del paziente stesso e coltivato/modificato in laboratorio. In quest'ultimo caso, l'utilizzo di collagene autologo elimina i rischi di reazioni avverse (è indicato nei pazienti fortemente allergici) anche se spesso il riassorbimento è molto veloce.