Filler Labbra: tecniche, trattamento, rischi e complicanze

I fillers labbra sono dei materiali di riempimento, di derivazione naturale e/o sintetica, che vengono iniettati con l'ausilio di sottili aghi all'interno della mucosa labiale o lungo il contorno della stessa. Prima di procedere con l'inoculazione del filler , lo specialista deve tenere in considerazione le caratteristiche biologiche e chimico-fisiche della sostanza utilizzata. Inoltre, risulta fondamentale approfondire con il paziente le informazioni relative all'area anatomica da trattare, il tipo di inestetismo da correggere e gli aspetti medico-legali (cartella clinica e consenso informato), allo scopo di ottenere l'esito migliore al trattamento estetico in questione.

Viene applicata una pomata anestetica mezz'ora prima del trattamento, in quanto le iniezioni intradermiche possono rivelarsi fastidiose e dolorose per alcuni pazienti. L'iniezione del filler nella mucosa orale avviene generalmente in ambulatorio e la seduta ha una durata di circa un'ora .

Da tenere in considerazione prima di ricorrere al trattamento con il filler per labbra:

Il medico può scegliere di utilizzare una microcanula flessibile , anziché un ago, allo scopo di rendere l'applicazione ancora meno traumatica e consentire una distribuzione uniforme del materiale. Questa tecnica consente il trattamento di tutta la superficie delle labbra, limitando i punti di ingresso in corrispondenza dei due angoli della bocca (un solo foro di ingresso per ciascun labbro).

Il gonfiore tipico che si manifesta a seguito dell'iniezione del filler per le labbra generalmente scompare dopo 24-48 ore. Per alleviare la sensazione di fastidio legata all'esordio di tale effetto è possibile ricorrere ad impacchi caldi-umidi e/o all'uso di cortisonici a livello topico (da applicare nella regione trattata).

Considerazioni conclusive

I trattamenti estetici della zona labiale e periorale possono considerarsi parte integrante del trattamento estetico del sorriso.

Allo scopo di ottimizzare l'attività eseguita dal medico specialista risulta indispensabile:

informare dettagliatamente il paziente su come si svolgerà la procedura tecnica per l'iniezione del filler labiale (come previsto per tutte le procedure mediche);

descrivere la presenza di eventuali complicanze connesse all'infiltrazione del filler;

spiegare la necessità di eseguire più sedute di trattamento, allo scopo di ottenere il migliore risultato desiderato dal paziente;

definire i termini economici del trattamento.

Il medico può raccogliere evidenze fotografiche della sua attività relativa al trattamento con il filler per le labbra, dalla fase pre-operatoria alla fase post-operatoria, come supporto "oggettivo" alla documentazione relativa al paziente.

Negli anni i filler per le labbra hanno consentito di ottenere risultati sempre più naturali e non invasivi, ma soprattutto personalizzati, allo scopo rispettare le proporzioni e l'armonia del viso.