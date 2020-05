Guarda il video Guarda il video su youtube

Fibromialgia e Dolore Breve premessa Il principale sintomo della fibromialgia, il dolore cronico e diffuso, sembra essere il risultato di una serie di squilibri neuro-chimici nel cervello, con la conseguente alterazione della neurotrasmissione. Il malfunzionamento di queste aree cerebrali induce un'errata interpretazione degli stimoli dolorosi. A livello cerebrale, i pazienti con fibromialgia presentano alcune differenze funzionali e strutturali rispetto agli individui sani. Non è ancora chiaro se queste alterazioni biologiche siano alla base della malattia o se rappresentino il prodotto di una causa comune e vengano così implicate in seconda battuta nei disturbi tipici della patologia. Da cosa dipende il Dolore della Fibromialgia? Diverse ipotesi fisiopatologiche sono state sviluppate per cercare di interpretare l'insorgenza del sintomo doloroso o della malattia. Una teoria chiamata "sensibilizzazione centrale" evidenzia che i pazienti con fibromialgia presentano un'ipersensibilità ai segnali di dolore: avrebbero una soglia più bassa a causa di una maggiore reattività rispetto ai segnali trasmessi nel midollo spinale e/o nel cervello. Shutterstock I ricercatori ritengono che la stimolazione nervosa ripetuta produca nel cervello alcune particolari alterazioni, tra cui un aumento anomalo dei livelli di neurotrasmettitori, sostanze chimiche responsabili della trasmissione di messaggi tra i nervi (sistema nervoso) e tra la componente cellulare del cervello. Inoltre, i recettori del dolore, presenti a livello cerebrale, sembrano sviluppare una sorta di memoria dello stimolo e tenderebbero a diventare più sensibili, nel senso che possono reagire in modo eccessivo ai successivi segnali di dolore. Il processo che innesca o che sostiene queste alterazioni funzionali non è ancora noto. Principali alterazioni della neurotrasmissione: Diminuzione dei livelli di dopamina;

Deficit relativo alla serotonina;

Ridotta concentrazione di 5-idrossi-triptofano nel liquor e nel plasma;

Ridotta produzione di melatonina;

Aumento di oltre tre volte della concentrazione di sostanza P nel liquor (la sostanza P è un neuropeptide che agisce da neurotrasmettitore). L'iperattività simpatica si traduce in particolare nella: Alterazione della microcircolazione periferica e centrale, soprattutto a livello del tessuto muscolare, con ipervascolarizzazione dei tender points (cioè i punti dove è possibile evocare un dolore localizzato con la digitopressione);

Fenomeno di Raynaud: un vasospasmo eccessivo provocato da uno stimolo fisiologico di vasocostrizione, indotto da stimoli simpatici. La reazione è evidenziata dal cambiamento nel colore delle dita, che possono diventare da pallide a cianotiche.

Alterazioni perfusorie (del flusso cerebrale) nelle aree encefaliche deputate alla trasmissione e alla modulazione del dolore . La fibromialgia può essere definita, quindi, come un disturbo del sistema nervoso centrale, descritto come una "sindrome da sensibilizzazione centrale", causato da anomalie neurobiologiche ed alterazioni endocrine che agiscono in modo da determinare una condizione di dolore fisiologico e cognitivo, nonché una sintomatologia neuro-psicologica.