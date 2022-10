Fibromialgia: Cure e Trattamento

Cos'è la Fibromialgia?

La fibromialgia è una malattia cronica con una presentazione clinica complessa. Questo disturbo può essere estremamente debilitante ed interferire anche con le normali attività quotidiane.

Shutterstock

Non esiste alcuna cura nota ed il trattamento della fibromialgia si concentra principalmente sulla gestione dei sintomi e sul miglioramento dello stato di salute generale.

La fibromialgia provoca dolore, tensione muscolare in molte zone del corpo, astenia e molti altri sintomi, che possono variare nella comparsa e per intensità in ogni paziente: alcuni soggetti fibromialgici presentano una sintomatologia lieve, e richiedono un trattamento altrettanto modesto, mentre altri presentano sintomi severi e richiedono un approccio terapeutico globale.

Il medico può indicare un piano terapeutico individuale, adeguato alle necessità del singolo paziente colpito da fibromialgia. La medicina convenzionale si basa sui trattamenti farmacologici per gestire sintomi come dolore, astenia, disturbi del sonno e correggere le alterazioni alla base della malattia (in particolare il deficit di serotonina). I trattamenti non farmacologici, come l'educazione del paziente, l'esercizio aerobico e la terapia cognitivo-comportamentale, possono essere d'aiuto nei miglioramenti funzionali e risultano estremamente efficaci nel modificare l'iperattività neurovegetativa presente nella fibromialgia.

Recenti studi hanno dimostrato che è possibile ottenere un migliore risultato terapeutico con la combinazione di diversi approcci multidisciplinari. In effetti, i piani di trattamento integrati hanno dimostrato una certa efficacia nell'alleviare il dolore e altri sintomi correlati alla fibromialgia.