Diagnosi Fibromialgia: come si esegue? Esami e criteri

Generalità La fibromialgia è una sindrome con sintomi multipli che possono manifestarsi insieme, tra cui dolori diffusi, diminuzione della soglia del dolore, stanchezza invalidante ed ansia. Shutterstock La causa che provoca questa condizione non è ancora nota, ma è stato evidenziato il coinvolgimento di particolari alterazioni della neurotrasmissione, che inducono un'errata interpretazione degli stimoli dolorosi. Questo disturbo dell'elaborazione del dolore comporta contestualmente il progressivo interessamento anche del sistema immunitario ed endocrino. Quando la fibromialgia è diagnosticata e trattata adeguatamente, la maggior parte delle persone beneficia di una significativa riduzione dei sintomi e di un miglioramento della qualità della vita.

Diagnosi La fibromialgia è ampiamente sotto-diagnosticata: si stima che siano necessari in media cinque anni affinché un paziente fibromialgico possa ottenere una diagnosi accurata. A livello diagnostico, inquadrare una patologia di questo tipo è estremamente complesso: molti sintomi sono aspecifici e possono mimare le presentazioni cliniche di altre condizioni patologiche. Inoltre, non sono disponibili test di laboratorio specifici che consentano di confermare la diagnosi di fibromialgia. I medici formulano la diagnosi avvalendosi delle informazioni ottenute con: Storia clinica dei pazienti;

Sintomi auto-riferiti;

Esame fisico completo;

Valutazione manuale dei punti sensibili (tender points). Nel corso della diagnosi, il medico valuta anche la gravità dei sintomi correlati, come l'astenia, i disturbi del sonno ed i disturbi dell'umore. Questa valutazione contribuisce a misurare l'impatto della fibromialgia sulla funzionalità fisica ed emozionale, così come lo stato di salute generale del paziente. Nella fibromialgia, la diagnosi differenziale assume un ruolo principale, in quanto il medico dovrà escludere altre condizioni che possono causare sintomi simili. Un altro punto fondamentale che dev'essere considerato è che la presenza di altre malattie, come l'artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico, non esclude una diagnosi di fibromialgia.

Anamnesi Molto spesso l'anamnesi produce un quadro di presentazione confuso o non del tutto chiaro. La fibromialgia è un disturbo cronico e spesso di lunga durata. Il paziente presenta sicuramente importanti precedenti sintomatologici, ma spesso non accompagnati da prove di malattia (cioè la diagnosi non è riuscita a definire la malattia). Anche per questo motivo, il paziente viene seguito da più specialisti: reumatologi, neurologi, terapisti del dolore cronico ecc. Nonostante la storia clinica di ciascun paziente possa essere molto differente, in genere la fibromialgia si sviluppa progressivamente con: Una riduzione della funzione muscolare;

Uno stato di dolore o di disagio;

Una limitazione non giustificata, dal punto di vista clinico e funzionale, nell'esecuzione del movimento. L'anamnesi è utile anche per far emergere un'associazione tra la sintomatologia e specifici eventi fisici o emotivi che possono aver innescato la fibromialgia, come traumi, problemi familiari, stati emotivi alterati e stress.

Esame obiettivo Il quadro può essere molto variabile da paziente a paziente. La fibromialgia presenta in ogni caso un'eziologia muscolare e tendinea. L'esame obiettivo non evidenzia segni particolari, ma tende a registrare un'alterazione della sensibilità degli arti o di altre parti del corpo: esercitando una pressione, anche lieve, in determinati punti sensibili (tender points), è possibile evocare un dolore anche acuto. Questi punti sensibili non sono casuali e si caratterizzano in generale per il fatto che, nel soggetto sano, la loro stimolazione non induce particolari reazioni (o almeno non in tutti i punti). A livello dei tender points, si possono rinvenire regioni di contrattura o alterazioni dell'anatomia grossolana del muscolo. All'esame neurologico non ci sono segni specifici di patologia nervosa.