Fibromialgia: Dieta, Stile di Vita e Terapie Alternative

La fibromialgia non è di per sé degenerativa o fatale, ma il dolore cronico ad essa associato è persistente e debilitante. La maggior parte dei pazienti riferisce che i sintomi non sembrano migliorare con il tempo. Nonostante non sia attualmente definita alcuna cura per la fibromialgia, i criteri diagnostici e le opzioni terapeutiche per la gestione del dolore cronico continuano ad essere sviluppati. Anche le attività di ricerca orientate a definire la malattia sono molteplici. Negli ultimi anni, molti progressi sono stati fatti e gli studi clinici hanno dimostrato che i pazienti possono cercare di controllare i loro sintomi attraverso varie possibilità terapeutiche; ciò nonostante, la fibromialgia resta una condizione patologica difficile da sostenere. Lavorando in collaborazione con professioni sanitarie competenti e pazienti fibromialgici motivati ed informati, è auspicabile continuare a riscontrare un significativo miglioramento nella gestione dei sintomi e della qualità della vita.

