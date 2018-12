Nonostante i numerosi studi in merito, le cause del fibrolipoma sono ancora poco chiare: secondo alcuni medici, questo tumore sarebbe la conseguenza di traumi fisici; secondo altri, sarebbe correlato alla sedentarietà; secondo altri ancora, avrebbe un'origine genetica.

In genere, il fibrolipoma non produce sintomi; se però è molto grande e/o cresce in zone delicate del corpo umano, può provocare dolore, disagio estetico e/o compressione di organi importanti.

Solitamente, per la diagnosi di fibrolipoma, è sufficiente l'esame obiettivo.

Di norma, il fibrolipoma non richiede alcun trattamento per la sua eliminazione, tranne quando è doloroso, è fonte di disagio estetico oppure presenta le caratteristiche del liposarcoma, un tumore maligno del tessuto adiposo.

Breve ripasso di cos'è un Tumore

In medicina, il termine "tumore" e il suo sinonimo "neoplasia" identificano una massa di cellule anomale (dette cellule impazzite), il cui ritmo di divisione e accrescimento è superiore alla normalità.

Un tumore è definito benigno, quando le cellule impazzite che lo costituiscono presentano un ritmo di divisione e crescita moderatamente superiore al normale, e sono poco invasive nei confronti dei tessuti circostanti e del sangue.