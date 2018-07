La fibrodisplasia ossificante progressiva è una malattia genetica, in presenza della quale i muscoli scheletrici e il tessuto connettivo costituente i tendini e i legamenti delle articolazioni tendono, spontaneamente o dopo danni occasionali, a ossificare, ossia a cambiare le proprie cellule originarie in cellule tipiche del tessuto osseo.

La fibrodisplasia ossificante progressiva è una condizione congenita, dove per congenita s'intende che i suoi portatori ne sono affetti fin dalla nascita (anche se le conseguenze non sono evidenti già da questo momento).

La fibrodisplasia ossificante progressiva è conosciuta anche con la sigla FOP, le cui lettere componenti sono un chiaro richiamo ai tre termini usati per definire la condizioni oggetto di questo articolo.