Fiato corto: cause e rimedi

Quando si corre, si esegue un workout particolarmente impegnativo o si compie uno sforzo è normale avere il fiato corto . Ma al di fuori di queste situazioni, una persona in salute non dovrebbe avvertire la sensazione di essere senza fiato. Eppure, può succedere. All'origine di questa problematica ci possono essere diverse ragioni, che richiedono approcci mirati.

Essere a corto di fiato quando ci si sta allenando in maniera intensa, si sta correndo, si sta spostando un mobile o trascinando un grosso peso è normale. Non è normale, invece, respirare male quando si sta semplicemente passeggiando, si sta facendo una banale attività o magari si è addirittura seduti. In questi casi il fiato corto, specie se l'episodio non è isolato e sporadico, potrebbe dipendere da ragioni ben precise .

In molti casi, in queste situazioni, si reagisce facendo respiri più brevi e frequenti, che però possono peggiorare le cose.

La sensazione di essere in debito di aria e di avere il fiato corto può essere molto fastidiosa e spiacevole, a maggior ragione se non si riesce a comprenderne la ragione. Si tratta di una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria : la persona, cioè, improvvisamente sente di non riuscire a respirare bene, e quindi spesso finisce con l'agitarsi e lo stare male.

L’ansia

L'ansia è una sensazione di paura o apprensione per ciò che potrebbe succedere: se compare in contesti adeguati e non diventa eccessiva, costituisce una risposta naturale del corpo allo stress. Per esempio, è normale essere ansiosi prima di un esame importante, se si sta attendendo una notizia rilevante, se si deve affrontare una prova impegnativa.

Se invece la preoccupazione è estrema, dura a lungo, è difficile da controllare, è sproporzionata rispetto al pericolo reale e interferisce con la vita della persona, si potrebbe essere in presenza di un disturbo d'ansia vero e proprio.

In entrambi i casi, fra i sintomi dell'ansia c'è proprio il fiato corto: quando si è tesi, infatti, la frequenza cardiaca e respiratoria aumentano, per cui il respiro tende a diventare più rapido e si può andare in iperventilazione. Quando dipende dall'ansia, in genere la mancanza di respiro dura tra i 10 ei 30 minuti alla volta e gli episodi di solito si manifestano rapidamente e derivano da una sensazione di paura o disagio.

Come agire: se l'ansia è passeggera non bisogna preoccuparsi, per stare meglio si possono adottare alcune strategie come respirare in un sacchetto di carta, praticare una tecnica di rilassamento, focalizzarsi su un pensiero positivo. Se l'ansia persiste meglio invece chiedere aiuto a un terapeuta.