Feci: cosa indicano forma e colore

Le feci non si presentano sempre nella stessa forma o colorazione, ma variano a seconda di diversi fattori. Ecco come distinguerle e cosa sapere a seconda della tipologia.

Forme delle feci Grumi separati duri come noci

Forma a salsiccia grumosa

Forma a salsiccia con crepe

Forma a salsiccia liscia e morbida

Palline morbide con forma netta

Pezzi soffici con bordi frastagliati

Consistenza acquosa

Grumi separati duri come noci Quando le feci si presentano così significa che hanno trascorso molto tempo nell'intestino, si sono disidratate e sono difficili da eliminare. A determinare questa condizione solitamente è la stitichezza.

Forma a salsiccia grumosa Anche questo è un indicatore di stitichezza, che si può combattere inserendo più fibre nella propria alimentazione e bevendo più acqua. Se tuttavia persiste è bene rivolgersi a un medico per scoprirne le cause e capire come intervenire.

Forma a salsiccia con crepe Questa forma è considerata nella norma. Solitamente è accompagnata da una consistenza morbida che la rende facili da eliminare, al punto che non dovrebbe volerci più di un minuto per evacuare.

Forma a salsiccia liscia e morbida Anche in questo caso si tratta di una forma idonea, che denota una buona regolarità intestinale.

Palline morbide con forma netta Sono facili da espellere, ma quando le feci si presentano così si potrebbe provare un senso di urgenza nel raggiungere il bagno, segnale di una lieve diarrea. Nella maggior parte dei casi però scompare da sola nel giro di un paio di giorni.

Pezzi soffici con bordi frastagliati Soprattutto se costringono a recarsi al bagno frequentemente si tratta di diarrea. Quando si è colpiti da questo malessere intestinale è bene assicurarsi di bere molta acqua ma anche di reintegrare i minerali che si stanno perdendo.

Consistenza acquosa Feci di questa tipologia hanno attraversato l'intestino molto velocemente e sono il sintomo di una forte diarrea. Consultare il medico se questa condizione costringe ad andare in bagno per più di tre volte al giorno per più di 2 giorni o se si manifestano altri segni di disidratazione come secchezza delle fauci, sonnolenza, mal di testa o vertigini, forte dolore alla pancia o alla parte posteriore o febbre.

Colori delle feci Marrone

Verde

Sfumature di rosso

Nero

Grigio o color argilla

Colori più chiari

Marrone Il colore delle feci dipende dall'alimentazione e dalla quantità di bile contenuta. La bile è un fluido giallo verde che aiuta a digerire i grassi. Feci sane dovrebbero riflettere una miscela di tutti i colori del cibo ingerito e della bile. Indicativamente ogni tonalità di marrone è considerata positiva proprio perché un bilanciamento di questi fattori. Il colore marrone delle feci è anche dovuto ai succhi digestivi che sono brunastri.

Verde Potrebbe essere uno shock vederle ma feci verdi ogni tanto non costituiscono un problema. Il motivo principale che le determina è che la propria alimentazione è particolarmente ricca di verdure verdi, il che è un fattore positivo. Attenzione però, potrebbero anche essere presenti troppi coloranti alimentari verdi, un evento decisamente meno positivo. Le feci verdi potrebbero però anche significare che il cibo si sta muovendo attraverso il sistema digerente troppo velocemente, come quando si ha la diarrea. In questo caso il verde è dato dalla bile che non ha il tempo di scomporsi. Se il colore non cambia, consultare un medico.

Sfumature di rosso A volte queste sfumature potrebbero essere dovute all'aver appena mangiato mirtilli o rape rosse, o dall'assunzione di una medicina di colore rosso. In tutti questi casi cessato l'ingerimento di queste sostanze le feci dovrebbero tornare al loro colore normale. Tuttavia, feci con sfumature rosse potrebbero anche significare sanguinamento nell'intestino crasso o nel retto, o la presenza di un graffio o un'emorroide. Se non esistono altri fattori scatenanti e la condizione persiste consultare un medico.

Nero Se le feci sono nere la causa potrebbe essere l'assunzione di un integratore di ferro o un medicinale da banco contro il mal di stomaco. Anche l'alimentazione però incide. Rape rosse, spinaci, cioccolato fondente o preparati a base di carbone attivo possono infatti inscurire le feci. Se nessuna di queste possibilità sembra plausibile, consultare un medico. Feci nere o marroni scure e con un cattivo odore potrebbero essere infatti anche un segno di sanguinamento della parte alta del tratto digestivo, come lo stomaco.

Grigio o color argilla Potrebbero mancare succhi digestivi o potrebbero esserci problemi con la cistifellea. In entrambi i casi è bene rivolgetevi a un medico.