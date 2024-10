Febbre reumatica: quali sono i sintomi?

Cos'è la febbre reumatica? Shutterstock La febbre reumatica è una malattia infiammatoria generalizzata, che rappresenta una complicazione postuma di infezioni da streptococco del gruppo A. Le sedi principali interessate dal processo infiammatorio sono le grandi articolazioni, il cuore, la cute e il sistema nervoso centrale. La guarigione può avvenire anche senza cure; tuttavia, in questo caso, c'è un elevato rischio che la malattia lasci dei danni permanenti sul paziente.

Quanto è comune? Nei paesi industrializzati, la febbre reumatica è molto rara: ad ammalarsene, infatti, è una persona ogni 100.000 abitanti. Al contrario, è molto più comune nei paesi sovraffollati e carenti dal punto di vista igienico-sanitario, come alcune regioni dell'Africa, del Medio Oriente e del Sud America. In tutto il mondo, annualmente, i casi di febbre reumatica sono poco meno di mezzo milione. Gli individui più colpiti sono i giovani (maschi e femmine in ugual misura), di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Negli adulti, invece, questa malattia infiammatoria è molto rara.

Quali sono i sintomi? La febbre reumatica colpisce grandi articolazioni, cuore, cute e sistema nervoso centrale; questo spiega perché può causare sintomi quali: Artrite alla grandi articolazioni (ginocchia, anche, polsi e caviglie);

Problemi cardiaci, dovuti all'infiammazione del miocardio (il muscolo del cuore);

Rash cutaneo;

Corea di Sydenham (è una particolare infiammazione del sistema nervoso);

Dolore toracico;

Febbre medio-alta;

Dolore addominale;

Noduli sottocutanei;

Linfonodi della gola ingrossati. La febbre reumatica potrebbe provocare anche sintomi simili a quelli degli stati influenzali, come febbre, mal di gola ecc. Occorre precisare ogni paziente rappresenta un caso a sé stante, con una sintomatologia che talvolta può essere diversa da quella più comune. Artrite L'artrite è, probabilmente, il sintomo più comune della febbre reumatica: infatti, il dolore e il gonfiore articolari colpiscono tre persone su quattro. Le articolazioni interessate sono, di solito, quelle delle ginocchia, delle anche, dei polsi e delle caviglie, le quali appaiono dolenti su entrambi i lati del corpo. L'insorgenza di questo disturbo è abbastanza rapida, tanto che in alcuni individui l'artrite può manifestarsi anche dopo appena una settimana dall'infezione batterica. Problemi cardiaci Dovuti all'infiammazione del miocardio (il muscolo del cuore), i problemi cardiaci sono forse il sintomo più importante della febbre reumatica. Tale importanza non è dovuta tanto alla percentuale di pazienti colpiti (circa il 30-60%), quanto, piuttosto, alle gravi complicanze che potrebbero insorgere. Un miocardio infiammato pregiudica la contrazione del cuore e, con essa, la circolazione sanguigna. Tutto ciò si manifesta con fiato corto (sia dopo sforzo sia a riposo), senso persistente di fatica, dolore toracico e tachicardia. Se non curata nel modo adeguato, l'infiammazione cardiaca può provocare una danno permanente alle strutture anatomiche del cuore (si vedano le complicazioni). Corea di Sydenham La corea di Sydenham è una condizione patologica di tipo infiammatorio, che colpisce il sistema nervoso. Si manifesta, principalmente, con dei movimenti a scatto involontari e delle contorsioni del corpo incontrollabili; secondariamente, può provocare mancanza di equilibro, incapacità di coordinare i movimenti delle mani e cambi d'umore improvvisi. La corea di Sydenham compare, quasi esclusivamente, nei pazienti giovani (un caso su quattro) e, una volta esauritasi la febbre reumatica, non lascia danni permanenti al cervello. Rash cutaneo Il rash cutaneo, o eruzione cutanea, che accompagna la febbre reumatica è detto anche epitelio marginato. Si tratta di un arrossamento della cute non doloroso, non pruriginoso (cioè non crea prurito) e caratterizzato da un bordo frastagliato. È raro, in quanto colpisce un paziente giovane ogni 10, e tende a esaurirsi e a ricomparire spontaneamente. Quando chiamare il medico? I segnali da tenere sotto osservazione, perché potrebbero indicare che è in corso la febbre reumatica, sono: Una grave infiammazione della gola (faringite), senza i sintomi classici del raffreddore;

Ingrossamento dei linfonodi del collo;

Comparsa di rash cutaneo, prima tra testa e collo, poi nel tronco;

Difficoltà di deglutizione, dovuta alla faringite;

Lingua di color rosso intenso e con delle piccole escrescenze;

Febbre tra i 38°C e i 38,5°C.

Febbre reumatica e streptococco Lo streptococco del gruppo A (Streptococcus Pyogenes) è il batterio coinvolto nell'insorgenza della febbre reumatica. Lo streptococco del gruppo A è noto per essere il patogeno responsabile della scarlattina, una malattia esantematica, e per causare forme molto severe di faringite (mal di gola). La febbre reumatica sembra essere una complicanza delle infezioni da streptococco non trattate a dovere con terapia antibiocia.

Quali sono le cause? Le conoscenze mediche di un tempo facevano pensare che la febbre reumatica fosse una diretta conseguenza delle infezioni da streptococco del gruppo A non trattate a dovere. Oggi, invece, sembra che il meccanismo patologico sia più complesso e abbia anche altri protagonisti: gli esperti, infatti, ritengono che abbia un ruolo fondamentale anche un malfunzionamento del sistema immunitario durante la risposta all'infezione. Approfondimento: cosa succede al sistema immunitario? Una volta attivato contro il batterio, il sistema immunitario confonde alcune molecole fisiologiche del corpo umano (sembra siano delle proteine) per molecole di origine batterica, aggredendole e distruggendole. Ciò innesca il processo infiammatorio in tutti quei tessuti contenenti questa molecola riconosciuta come estranea e pericolosa.

Rimane da spiegare per quale motivo il sistema immunitario, a un certo punto, vada "in tilt"; a tal proposito, sono stati individuati alcuni possibili fattori di rischio, ma servono ulteriori indagini scientifiche in merito. Quali sono i fattori di rischio? Fattori che sembrano interferire con il buon funzionamento del sistema immunitario sono: Fattori ambientali . Vivere in un ambiente sovraffollato e carente dal punto di vista igienico-sanitario espone ogni singolo individuo a ripetute infezioni batteriche da streptococco del gruppo A; ciò fa sì che la probabilità di ammalarsi di febbre reumatica sia superiore rispetto ai paesi dove le misure sanitarie sono all'avanguardia. Questa teoria è avvalorata dai dati statistici.

. Vivere in un ambiente sovraffollato e carente dal punto di vista igienico-sanitario espone ogni singolo individuo a ripetute infezioni batteriche da streptococco del gruppo A; ciò fa sì che la probabilità di ammalarsi di febbre reumatica sia superiore rispetto ai paesi dove le misure sanitarie sono all'avanguardia. Questa teoria è avvalorata dai dati statistici. Fattori genetici. Alcune persone sono di natura predisposte a sviluppare la febbre reumatica, in quanto tale predisposizione "è scritta" nei loro geni. Rispetto alla componente ambientale, la teoria dei fattori genetici presenta diversi punti di domanda.

Quali sono le complicanze? Se non curata in modo appropriato, la febbre reumatica può causare dei danni permanenti al cuore, modificando, in particolare, le valvole cardiache; le valvole cardiache regolano il flusso di sangue in entrata e in uscita dal cuore e, chiaramente, un loro malfunzionamento può alterare la circolazione sanguigna. Cardiopatie più comuni provocate dalla febbre reumatica: Stenosi valvolare;

Insufficienza aortica o insufficienza mitralica;

Miocardio danneggiato e più debole;

Fibrillazione atriale;

Insufficienza cardiaca. Ricadute Chi ha già sofferto di febbre reumatica, è predisposto a ricadute, specialmente se esposto nuovamente al batterio Streptococcus Pyogenes.

Si guarisce? La prognosi relativa alla febbre reumatica dipende, in larga parte, da quando si cominciano le cure. Se la diagnosi e la terapia sono entrambe tempestive, la guarigione è veloce e, con buone probabilità, priva di complicazioni. Viceversa, una diagnosi e una terapia tardive pregiudicano il percorso di guarigione, in quanto c'è un rischio maggiore che compaiano complicanze e che il paziente sia soggetto a ricadute.