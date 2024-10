Regolazione della temperatura corporea e febbre

La temperatura corporea è uno dei parametri vitali utili a monitorare le condizioni di un paziente: la misurazione della temperatura corporea può essere utile per controllare se una persona è malata o se il trattamento terapeutico sta funzionando. Esistono diversi modi per misurare la febbre .

La temperatura corporea è compresa in un intervallo di 36,4-37,2° C.

Il centro regolatore della temperatura corporea è localizzato a livello ipotalamico. Questo "termostato" fisiologico non solo è in grado di ricevere segnali dai recettori periferici (caldo - freddo ), ma è anche direttamente sensibile alla temperatura del sangue che lo irrora. L'ipotalamo, a sua volta, genera segnali efferenti che influenzano la produzione e la dispersione del calore, attraverso il sistema simpatico e somatomotorio.

Se il calore prodotto non fosse eliminato, durante il riposo muscolare e in condizioni ambientali normali, la temperatura media del corpo umano aumenterebbe di circa 1,5°C ogni ora. L'organismo riesce a mantenere un equilibrio dinamico tra ingresso (termogenesi ed assorbimento) ed uscita di calore ( termodispersione ) dal sistema, principalmente mediante l'evaporazione di acqua dalle mucose (favorita dalla respirazione) e tramite la sudorazione (circa 30 ml di sudore /h nella perspiratio insensibilis ). Per questo, la temperatura corporea si mantiene costantemente intorno ai 37°C, in quanto il corpo elimina tanto calore quanto ne assorbe e/o produce.

La temperatura corporea è regolata dall'equilibrio tra termogenesi e termodispersione , cioè tra la produzione e la conseguente cessione di calore da parte del corpo. Il nostro organismo produce continuamente calore ( termogenesi ) come sottoprodotto delle trasformazioni chimiche ( metabolismo ) che avvengono continuamente in tutte le cellule (secondo principio della termodinamica ).

Cos'è la febbre?

Perché viene la febbre?

La febbre consiste nell'elevazione della temperatura corporea al di sopra dei valori normali. Questa alterazione è causata da uno spostamento a valori patologici del sistema di regolazione ipotalamico della temperatura, che subisce l'influenza di mediatori chimici endogeni: le citochine pirogene. Questi pirogeni endogeni sono liberati in risposta all'azione di agenti infettivi e dei loro prodotti (pirogeni esogeni) oppure in risposta a focolai infiammatori e necrotici di natura non infettiva. La febbre è una risposta di fase acuta a varie cause, in grado di indurre infezione e/o malattia, quindi è un segno clinico comune a molte condizioni mediche.

La febbre viene definita quando in un adulto la temperatura corporea supera i 37,2-37,5° C.

Un bambino ha la febbre quando la temperatura è pari o superiore ad uno di questi livelli:

38°C misurata per via rettale;

37,5°C misurata per via orale;

37,2°C misurata sotto il braccio (ascellare).

