Febbre Oropouche: è pericolosa? Quali sono i sintomi?

Cos’è la Febbre Oropouche? La febbre Oropouche è un'infezione virale tropicale, un arbovirosi, trasmessa da svariati vettori, tra cui moscerini e zanzare. La febbre Oropouche deve il suo nome al fiume Oropouche, a Trinidad e Tobago, dove nel 1955 fu scoperto e isolato per la prima volta il virus responsabile. La febbre Oropouche ha causato varie epidemie in Amazzonia; nell'Amazzonia brasiliana, dopo la dengue, è la seconda malattia virale più frequente. Questo articolo intende analizzare nei dettagli quali sono le cause della febbre Oropouche, come si trasmette, quali sono i sintomi e complicanze, come si cura. Lo sapevi che… Sono arbovirosi anche la dengue, la zika e la chikungunya.

Qual è la causa? A causare la febbre Oropouche è il virus omonimo, il virus Oropouche. Il virus Oropouche è un virus a RNA, appartenente alla famiglia peribunyaviridae e al genere orthobunyavirus. Il virus Oropouche è un arbovirus, termine che identifica gli agenti virali la cui trasmissione avviene attraverso gli artropodi. Oggi, in natura, il virus Oropouche esiste in due cicli: il ciclo selvatico e il ciclo urbano.

Nel ciclo selvatico, il virus ha per serbatoio primati, il bradipo, alcuni marsupiali e alcuni uccelli, e per vettori artropodi come le zanzare Aedes serratus o Culex quinquefaciatus; nel ciclo urbano, invece, il virus ha per serbatoio l'essere umano e per vettori le zanzare precedentemente indicate e alcuni moscerini, come Mansonia venezuelensis. Febbre Oropouche: come si trasmette nell’essere umano? La febbre Oropouche si trasmette all'essere umano attraverso la puntura di zanzare e moscerini, che fungono da vettore dell'agente virale. Attualmente, non si sono osservati casi di trasmissione tra essere umano ed essere umano. Febbre Oropouche: in quale stagione dell’anno è più diffusa? Nelle zone tropicali e subtropicali, la febbre Oropouche è particolarmente diffusa durante le stagioni delle piogge, in quanto queste favoriscono la riproduzione dei vettori. Va detto, tuttavia, che si sono verificate anche epidemie durante la stagione secca, in seguito a stagioni delle piogge che hanno dato origine a tantissime zanzare.

Qual è il periodo di incubazione? Il periodo di incubazione (ossia il tempo che intercorre tra l'esposizione al patogeno e la comparsa dei primi sintomi) della febbre Oropouche varia dai 3 agli 8 giorni.

Quali esami fare per la diagnosi? La diagnosi di febbre Oropouche si consegue tramite il ricorso a esami di virologia classica e molecolare.

Tra le metodiche di laboratorio che permettono la diagnosi dell'infezione, si segnalano: I metodi di analisi sierologiche , tra cui il test HI (inibizione dell'emoagglutinazione), il test NT (test di neutralizzazione) e il test CF (test di fissazione del complemento), e il test ELISA per il rilevamento di immunoglobuline totali, IgM e IgG, utilizzando sieri convalescenti (questi si ottengono da pazienti guariti e sono ricchi di anticorpi contro l'agente infettivo).

, tra cui il test HI (inibizione dell'emoagglutinazione), il test NT (test di neutralizzazione) e il test CF (test di fissazione del complemento), e il test ELISA per il rilevamento di immunoglobuline totali, IgM e IgG, utilizzando sieri convalescenti (questi si ottengono da pazienti guariti e sono ricchi di anticorpi contro l'agente infettivo). Reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) e RT-PCR in tempo reale per il rilevamento del genoma in campioni di siero e sangue. Gli esami clinici (esame obiettivo e anamnesi) non permettono di diagnosticare l'infezione, poiché la sintomatologia è aspecifica (i sintomi ricordano quelli della dengue e di altre malattie infettive dovute ad arbovirus).

Come si cura? Attualmente, non esistono cure specifiche per la febbre Oropouche. Questo significa che l'approccio terapeutica si limita a trattamenti sintomatici, in attesa della risoluzione spontanea dell'infezione. Febbre Oropouche: in cosa consiste la terapia sintomatica? Per alleviare sintomi quali febbre, cefalea e dolori muscolari, trovano impiego analgesici e antinfiammatori da banco; tra questi, però, è esclusa l'aspirina, in quanto in alcuni casi, potrebbero peggiorare le condizioni del paziente anziché migliorarle. Per scongiurare la disidratazione, è raccomandato bere molta d'acqua nell'arco della giornata. Febbre Oropouche: cosa fare nei casi gravi? Nei casi più gravi di febbre Oropouche, i medici potrebbero ricorrere a un farmaco antivirale noto come ribavirina, che sostiene il sistema immunitario contro il virus.

Come si previene? Per prevenire la febbre Oropouche, è fondamentale attuare le strategie attualmente disponibili per il contenimento della riproduzione delle zanzare e dei moscerini; in termini pratici, questo significa ridurre tutti i possibili habitat naturali e artificiali (es: copertoni in cui può accumularsi acqua ecc.), che possono incoraggiare la crescita delle larve delle zanzare. Inoltre, è importante proteggersi con indumenti e utilizzare i repellenti protettivi.