Febbre Oropouche: quali test servono per la diagnosi?

Un'altra tecnica molecolare da segnalare è la NGS, anche nota come sequenziamento di nuova generazione. Si tratta di una metodologia più recente, che trova impiego in casi specifici e solo quando la RT-PCR si è mostrata inefficace o non è adatta al caso specifico.

Per diagnosticare la febbre Oropouche, i medici devono ricorrere a test sierologici di virologia classica per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG e/o a test di virologia molecolare sul materiale genetico virale .

Quando fare i test per la febbre Oropouche?

I test diagnostici per la febbre Oropouche sono indicati nelle persone con una sintomatologia sospetta e reduci da poco da un soggiorno in zone del Mondo in cui l'infezione è endemica, come le aree tropicali (Cuba, Brasile ecc.).