Febbre Q: sintomi e come si trasmette

Cos'è la febbre Q? Shutterstock Esempio di zoonosi, la febbre Q è una malattia infettiva poco comune, trasmessa tipicamente dagli animali da allevamento come capre, pecore e bovini, e dovuta all'azione di un batterio chiamato Coxiella Burnetii. Chi ne è affetto manifesta dei disturbi che ricordano i sintomi dell'influenza, quindi: febbre, dolore muscolare e mal di testa. Cos'è una zoonosi? La febbre Q appartiene alla classe delle zoonosi, ovvero le malattie infettive che si trasmettono dagli animali all'uomo. Salvo non si adattino alla specie umana, le zoonosi provocano disturbi solo all'individuo che le contrae. Chi la scoprì per la prima volta? La febbre Q fu descritta, per la prima volta, nel 1935. A farlo fu un patologo, Edward H. Derrick, il quale riscontrò l'infezione tra alcuni lavoratori di un mattatoio australiano. Poiché non ne capì le cause, Derrick pensò di identificarla con la lettera Q di "query", il termine inglese che significa "punto di domanda".

Due anni più tardi, nel 1937, Frank M. Burnet e Mavis Freeman isolarono il batterio responsabile, cioè Coxiella Burnetii; mentre, nel 1938, Herald R. Cox e Gordon Davis chiarirono il meccanismo di trasmissione.

Il nome Coxiella Burtetii fu dato in onore H.R. Cox e F.M. Burnet.

Quanto è comune? La febbre Q è diffusa in quasi tutto il mondo, ma non è molto comune. In Inghilterra, per esempio, colpisce 50 persone all'anno circa, anche se va sottolineato il fatto che molte volte viene confusa per una normale influenza (quindi è sottodiagnosticata). Le persone più colpite sono coloro che entrano spesso in contatto con gli animali da bestiame, come per esempio i contadini, i veterinari, gli allevatori, i trasportatori di animali, i dipendenti dei mattatoi ecc.

Quali sono le cause? L'agente infettivo della febbre Q, Coxiella Burnetii, è un batterio diffuso in molti animali di specie diverse, come capre, pecore, bovini da allevamento, cani, gatti, maiali della Guinea e conigli.

Questi animali possono rappresentare una fonte d'infezione se l'uomo entra in contatto con le loro urine, le loro feci, il loro latte, il loro sangue o i residui di placenta e di liquido amniotico derivanti dal concepimento dei loro piccoli. Alcune caratteristiche di Coxiella Burnetii. È un batterio Gram-negativo, resistente alle alte temperature e alla luce ultravioletta. Secondo i biologi, se l'ambiente esterno è favorevole può sopravvivere anche 6 mesi senza infettare nessuno. Come si trasmette all'essere umano? Il passaggio del batterio dall'animale infetto all'uomo può avvenire per: Inalazione di piccole particelle rilasciate dagli animali quando vengono macellati o quando partoriscono.

Inalazione di polveri contaminate, provenienti dalla paglia, dal fieno e dalla terra in cui risiedono solitamente gli animali.

Penetrazione attraverso alcuni tagli e ferite sulle mani, dopo aver toccato urine, feci o fluidi corporei di animali contaminati.

Penetrazione di polveri e particelle contaminate all'interno degli occhi

L'aver bevuto latte non pastorizzato, prodotto da animali contaminati. Chi infetta gli animali? Pare che a infettare gli animali siano le zecche. Queste potrebbero causare direttamente la malattia anche nell'uomo, ma in base a diversi studi ciò avviene molto di rado. Come avviene la trasmissione interumana? Sebbene si tratti di una possibilità molto remota, è possibile che un individuo con la febbre Q trasmetta il batterio responsabile della malattia a un'altra persona. Secondo gli esperti, la trasmissione tra gli esseri umani può avvenire in due circostanze: Dopo un rapporto sessuale tra un soggetto malato e uno sano.

In caso di gravidanza, con il passaggio dell'infezione dalla madre al figlio. Fattori che aumentano il rischio di contagio Lavori che prevedono un contatto continuo con gli animali potenzialmente contaminati.

Vivere nelle vicinanze di fattorie, allevamenti e mattatoti, perché le particelle possono farsi trasportare dall'aria e compiere lunghi tragitti.

Sesso maschile, perché i lavori a rischio sono solitamente svolti da uomini.

Quali esami fare per la diagnosi? Per diagnosticare la febbre Q, bisogna prelevare un campione di sangue dall'individuo sospetto e analizzarne il contenuto anticorpale (cioè il tipo di anticorpi presenti). Se nel campione sanguigno ci sono anticorpi contro il batterio Coxiella Burnetii, significa che il paziente sotto esame è affetto da febbre Q. Nei casi particolari di febbre Q cronica, occorre effettuare dei test diagnostici più approfonditi, come la radiografia del torace e l'ecocardiogramma, allo scopo di esaminare le condizioni di salute del cuore. Attenzione! Nel sangue, gli anticorpi compaiono solo 2 o 3 settimane dopo l'infezione.

Esiste una cura? Le forme lievi o asintomatiche di febbre Q guariscono di solito in 2 settimane, senza il ricorso a particolari trattamenti. Le forme moderate-gravi e la febbre Q cronica, invece, richiedono un trattamento a base di antibiotici. Nel caso si sviluppino dei danni cardiaci (in particolare a una delle quattro valvole cardiache), potrebbe essere necessario anche un intervento chirurgico al cuore. Febbre Q: quanti antibiotici usare? Gli antibiotici più utilizzati sono: Doxiciclina ,

, Tetraciclina ,

, Cloramfenicolo,

Ciprofloxacina e

e Idrossiclorochina. Una volta scelto il tipo di farmaco antibiotico, questo va assunto per circa 14 giorni consecutivi e almeno 3 volte al giorno. È importante dare continuità al trattamento ed essere regolari nelle somministrazioni, perché solo così si riesce a guarire meglio e nel più breve tempo possibile. Come si cura la febbre Q cronica? In caso di febbre Q cronica, si ricorre a una combinazione di antibiotici: di solito, si somministrano doxiciclina e chinoloni oppure doxiciclina e idrossiclorochina. Per essere certi di eliminare il batterio Coxiella Burnetii dall'organismo e per evitare ricadute, l'assunzione dei medicinali prescritti deve durare almeno 18 mesi. Durante tutto il periodo della terapia, ogni 3-6 mesi, sono previsti degli esami del sangue, il cui scopo è valutare lo stato dell'infezione e i benefici delle cure. A guarigione avvenuta, è consigliabile sottoporsi, almeno una volta all'anno per diversi anni, a un controllo cardiaco completo e a un'analisi del sangue accurata. Questa è una misura del tutto precauzionale, volta a individuare tempestivamente eventuali ricadute o complicanze di cuore. N.B: i chinoloni sono antibiotici di sintesi.