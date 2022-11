Farmacia Loreto Gallo prodotti: alimenti e integratori per lo sport

Farmacia Loreto Gallo dispone di un ampio assortimento di prodotti pensati per ogni esigenza alimentare. Potrai trovare integratori proteici, alimenti senza glutine o ipocalorici, per chi fa una dieta a basso contenuto di calorie.

Diverse farmacie, da alcuni anni, sono molto attente al legame tra salute ed alimentazione e propongono un catalogo assortito con diversi prodotti. Ovviamente ci riferiamo a prodotti di nutrizione specifica, come quelli per i celiaci, per chi soffre di gravi intolleranze o per chi ha bisogno di integrare proteine, come chi segue una dieta vegetariana o vegan, oppure pratica sport.

Mangiare bene e sano è il primo modo per sentirsi meglio. Ed è importante scegliere con cura i prodotti per la propria nutrizione, specie chi pratica regolare attività fisica.

Farmacia Loreto Gallo: prodotti senza glutine e alimenti proteici

Gli integratori, come suggerisce il termine, sono prodotti che aiutano a reintegrare sostanze già presenti nel nostro organismo, ma in maniera non sufficiente. Al giorno d'oggi ne esistono di diverse tipologie e modalità d'uso. Ci sono ad esempio quelli per chi pratica sport, per chi ha bisogno di dimagrire, ma anche per chi soffre di perdita di capelli o di disfunzioni dell'apparato respiratorio.

Nell'ambito sportivo tra gli integratori più utilizzati ci sono sicuramente le barrette proteiche, snack gustosi ed energetici che favoriscono il recupero muscolare e sono in grado di nutrire la massa, tonificare i muscoli e attivare il metabolismo.

Farmacia Loreto Gallo propone un vasto assortimento, che troverai all'interno della categoria Integratori. Ciascuna barretta (da assumere massimo due volte al giorno) contiene 26 vitamine, minerali e amminoacidi ed è disponibile in un'ampia varietà di gusti come: yogurt/mela, cocco, cioccolato, nocciola, banana, vaniglia/cookies, caffè, frutti rossi.

Per chi è celiaco o soffre di intolleranza al glutine, invece, esiste un'intera sezione dove troverai non solo pasta senza glutine, ma tutta una serie di prodotti come:

biscotti senza glutine

farine senza glutine

pane senza glutine

merendine e dolci senza glutine

Assolutamente da provare, ad esempio, la pasta senza glutine Gragnano, marchio storico simbolo dell'eccellenza gastronomica italiana in tutto il mondo.

Farmacia Loreto Gallo: spese spedizione e ritiro in farmacia

Hai già selezionato i tuoi prodotti ma vorresti sapere come funzionano le spedizioni?

È molto semplice! Farmacia Loreto Gallo dispone di due diverse modalità, ovvero:

spedizione a casa

ritiro in farmacia

Nel caso dell'invio a casa, basta inserire tutti i prodotti nel carrello e cliccare sulla voce "Calcola le spese di spedizione": il sito restituirà le opzioni di consegna disponibile e l'ammontare in euro, che varierà a seconda della città e dell'indirizzo specificato. Per quanto riguarda i tempi, invece, tutte le consegne vengono effettuate tramite corriere espresso entro 24/48 ore dalla notifica di avvenuta spedizione e di 72 ore per le isole.

La modalità Click&Collect, invece, è quella pensata per il ritiro in store. Tutto ciò che dovrai fare in questo caso è acquistare i tuoi prodotti online. Dopodiché, in fase di conclusione dell'ordine, inserisci la Farmacia o Parafarmacia più vicina a te, selezionandola da un elenco di 70 esercizi dislocati nelle principali città italiane.

Una volta ricevuta la mail che conferma la disponibilità dell'ordine, potrai recarti al negozio scelto e prelevare il tuo pacco all'orario che preferisci.