Farmaci Chemioterapici Antitumorali: cosa sono e quali sono

La chemioterapia si avvale di varie tipologie di farmaci, che variano per target (bersaglio) e meccanismo d'azione. Sulla base di questi due criteri, i farmaci chemioterapici possono essere classificati in differenti modi.

Gli agenti alchilanti sono chemioterapici che agiscono formando legami con il DNA ; così facendo ne impediscono la replicazione e, secondariamente, ne alterano la trascrizione in RNA . In questo modo provocano il blocco della sintesi proteica e la cellula va incontro al meccanismo di morte programmata definito apoptosi .

Gli agenti antimitotici sono chemioterapici che agiscono durante la fase di divisione cellulare ( mitosi ), in particolare nella fase in cui il DNA neosintetizzato deve ripartirsi fra le due cellule figlie. La ripartizione del materiale genetico fra le cellule avviene grazie al fuso mitotico , una struttura complessa costituita da particolari proteine chiamate microtubuli .

Altri approcci chemioterapici

Terapia ormonale

Gli ormoni sono utilizzati soprattutto per le neoplasie che coinvolgono organi e tessuti ad essi sensibili. Esempi di queste patologie sono il cancro al seno estrogeno-dipendente, il cancro endometriale e il cancro metastatico della prostata, la cui crescita dipende dalla presenza di ormoni sessuali.

Gli antiestrogeni (ad esempio, tamoxifene), i derivati del progesterone (ad esempio, megestrolo acetato) e gli antiandrogeni (ad esempio, flutamide) sono impiegati per il trattamento di tumori ormono-dipendenti e sono spesso utilizzati dopo l'intervento chirurgico, la radioterapia e/o altra chemioterapia.

I glucocorticoidi (come prednisone e metilprednisolone) sono comunemente somministrati insieme ad agenti antitumorali per sopprimere l'attività linfocitica e tentare di aumentare la probabilità di successo nel trattamento di leucemie e linfomi.

In altri casi, gli ormoni possono essere utilizzati come vettori (cioè come veicolo) per farmaci antitumorali; è questo l'esempio dell'estramustina. Questo farmaco deriva dall'unione di una mostarda azotata (un agente alchilante) con l'ormone estradiolo; quest'ultimo è utilizzato come vettore per far sì che il farmaco si distribuisca, in maniera selettiva e specifica, nel tessuto prostatico. L'estramustina viene impiegata per la cura palliativa del cancro prostatico progressivo.

Terapia enzimatica

Questo tipo di approccio prevede l'utilizzo di enzimi come trattamento da associarsi alla classica chemioterapia.

Più precisamente, è questo il caso della L-asparaginasi, un enzima in grado di metabolizzare l'amminoacido asparagina. Tale enzima è stato approvato per l'impiego come componente di una terapia di associazione antineoplastica; difatti, esso e le sue forme coniugate possono rientrare nella composizione di veri e propri farmaci impiegati con questa indicazione terapeutica e, più precisamente, per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta.

L'asparagina esogena (non prodotta dall'organismo ma assunta, ad esempio, con l'alimentazione) è un amminoacido essenziale per la crescita delle cellule tumorali linfoblastiche, poiché esse possiedono una capacità molto limitata di sintetizzarla. Le cellule sane, al contrario, possiedono tutti gli enzimi necessari per la sua sintesi. La strategia terapeutica consiste nel somministrare l'enzima L-asparaginasi, che degrada l'asparagina esogena privando così le cellule tumorali di una molecola per loro indispensabile. Le cellule sane, invece, essendo in grado di produrla autonomamente, riescono a sopportare meglio la terapia.