Antivirali - Farmaci Antivirali

Gli antivirali sono farmaci impiegati nel trattamento di infezioni causate da virus.

I virus I virus sono agenti infettivi di dimensioni molto piccole. Non possono essere considerati microorganismi, poiché sono costituiti solo da proteine e da un unico tipo di acido nucleico (DNA o RNA, che può essere sia a doppio filamento, sia a singolo filamento); inoltre, sono privi di motilità propria.

Per potersi replicare, i virus si servono di altre cellule, nelle quali trasferiscono il loro materiale genetico sfruttando i meccanismi biologici della cellula ospite, e le sostanze in essa contenute, per potersi riprodurre.

Per questi motivi, i virus sono definiti "parassiti cellulari obbligati". La loro struttura è tale da garantirgli protezione dall'ambiente esterno e tale da permettergli la penetrazione all'interno delle cellule ospiti.

I virus possono essere suddivisi in base all'acido nucleico che li costituisce, pertanto, si distinguono: Virus a DNA ; fra i virus appartenenti a questa classe ricordiamo; i Parvovirus, i Papillomavirus, gli Hepadnavirus e gli Herpesvirus;

; fra i virus appartenenti a questa classe ricordiamo; i Parvovirus, i Papillomavirus, gli Hepadnavirus e gli Herpesvirus; Virus a RNA; alcuni dei virus appartenenti a questa classe sono i Calicivirus, i Flavivirus e i Retrovirus.

Terapia antivirale L'obiettivo della terapia antivirale è quello di interferire nei processi biologici virali che sono invece assenti nella cellula ospite (che per questo non viene danneggiata).

I primi farmaci antivirali ad essere stati scoperti non possedevano una selettività sufficiente, risultavano tossici già a concentrazioni terapeutiche e possedevano uno spettro d'azione piuttosto ridotto.

I farmaci antivirali attualmente commercializzati sono invece in grado di contrastare i virus, ma spesso non riescono a debellare completamente l'infezione.

Inoltre, i sintomi dell'infezione virale possono manifestarsi solo dopo che il virus ha completato la sua replicazione e solo dopo che il suo genoma è stato internalizzato all'interno della cellula ospite; ciò rende ancora più difficile l'individuazione e la sintesi di farmaci antivirali realmente efficaci e in grado di distruggere completamente il virus. Infatti, una volta che il virus ha invaso la cellula ospite e ha iniziato la propria replicazione, l'infezione risulta difficilmente curabile.

I vaccini contro i virus sono efficaci, ma lo sono solo nei confronti di determinati tipi di ceppi. Per questo, la ricerca punta ad ottenere antivirali con uno spettro d'azione più ampio e con una maggior efficacia.

Il farmaco antivirale ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: Avere un ampio spettro d'azione;

Essere in grado di inibire totalmente la replicazione virale;

Essere efficace anche nei confronti dei ceppi mutanti;

Raggiungere l'organo bersaglio senza interferire con i processi biologici dell'organismo ospite;

Non interferire con il sistema immunitario dell'organismo ospite.