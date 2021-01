Ansiolitici - Farmaci Ansiolitici

Gli ansiolitici - come si evince dal nome stesso - sono farmaci impiegati nel trattamento dei disturbi d'ansia.

Ansia normale e patologica

Al contrario di quello che si può pensare, l'ansia non è sempre patologica; esistono infatti delle situazioni in cui l'ansia è un fenomeno utile all'individuo. Si distinguono, perciò, due condizioni ben definite:

Condizione di ansia normale ;

; Condizione di ansia patologica.

Nella condizione di ansia normale ci si trova in uno stato di tensione - sia fisica, sia psicologica - caratterizzato dall'attivazione dei riflessi autonomi e dello stato di veglia, che può essere utile all'individuo in determinate situazioni. Ad esempio, l'ansia che uno studente può provare prima di un esame è considerata ansia normale.

L'ansia diventa patologica quando è del tutto inappropriata rispetto alla situazione in cui ci si trova o quando è eccessiva rispetto a quello che, normalmente, la situazione richiederebbe.

L'ansia patologica, quindi, è in grado di compromettere le normali attività sociali e occupazionali dell'individuo. Perciò, la corretta diagnosi e l'opportuno e tempestivo trattamento farmacologico e/o psicoterapico sono molto importanti.

L'ansia, inoltre, è spesso associata a patologie depressive, ma non è ben chiaro se una delle due malattie insorga per prima o se una è parte integrante dell'altra.

I disturbi d'ansia comprendono:

Sono stati condotti molti studi per capire quali fossero i fattori coinvolti nell'insorgenza dell'ansia patologica. Da tali studi è emerso che numerosi neurotrasmettitori, neuromodulatori e neuropeptidi sono coinvolti nell'eziologia di questa malattia.

L'attenzione è stata posta, in particolare, su tre neurotrasmettitori: l'acido γ-amminobutirrico (o GABA), la noradrenalina (o NA) e la serotonina (o 5-HT).

Di seguito, sono descritte le principali classi di farmaci impiegate nella terapia ansiolitica.

I barbiturici - un tempo utilizzati per il trattamento dell'ansia - sono farmaci obsoleti e non più utilizzati per trattare questa patologia, a causa del loro ristretto indice terapeutico e della loro tossicità. Pertanto, non saranno presi in considerazione nel seguente elenco.