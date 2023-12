Generalità La faringite, o mal di gola, è l'infiammazione a carico della faringe. Shutterstock Il mal di gola e il dolore quando si deglutisce sono i sintomi caratteristici della faringite. Situata nella parte posteriore della bocca, la faringe è un canale muscolo-membranoso che consente al cibo di imboccare la via dell'esofago.

La faringite può essere dovuta a cause diverse, tra cui virus (principali responsabili), batteri, allergie, risalita di succo gastrico dallo stomaco ecc.

Chi soffre di faringite avverte una fastidiosa sensazione alla gola e accusa dolore quando deglutisce; inoltre, se a causare l'infiammazione è un agente infettivo, è probabile che il paziente manifesti anche i disturbi della malattia infettiva correlata (es: febbre).

In genere, le faringiti guariscono in pochi giorni e senza trattamenti particolari; se, però, i sintomi perdurano, potrebbero essere necessari degli esami diagnostici più approfonditi e una terapia specifica.

Cos'è Faringite: Cos’è La faringite è l'infiammazione della faringe, ovvero la regione posteriore della bocca. Nel linguaggio comune, la faringite è meglio conosciuta col termine di mal di gola, un sintomo che caratterizza svariate circostanze patologiche. La faringite può insorgere in maniera acuta (improvvisa) e risolversi nel giro di pochi giorni, oppure può cronicizzare persistendo per lunghi periodi; in quest'ultimo caso si parla più propriamente di faringite cronica. Cos’è la Faringe: un breve ripasso Shutterstock Le sezioni che costituiscono la faringe (evidenziate in rosso) e le parti anatomiche a esse confinanti (in nero). Anatomicamente, la faringe si estende dalla base del cranio fino alla VI vertebra cervicale. Da qui in poi, comincia l'esofago, un tubo lungo circa 25-30 centimetri che serve a condurre il cibo nello stomaco; cibo che non prende la via della laringe, grazie alla presenza dell'epiglottide. Dal sito: memorize.com La faringe è un condotto muscolo-membranoso lungo circa 13 centimetri, ricoperto da una mucosa e situato tra la cavità nasale e l'esofago. A essere ancora più precisi, la faringe risiede: Postero-inferiormente alla cavità nasale (ovvero dietro e più in basso rispetto alla cavità nasale)

Posteriormente alla bocca

Superiormente alla laringee all'esofago La faringe costituisce un tratto fondamentale sia delle vie aeree superiori, sia delle vie digestive superiori, in quanto permette al tempo stesso la progressione del cibo verso l'esofago e il passaggio dell'aria introdotta con la respirazione e destinata ai polmoni. Nella faringe, si possono riconoscere tre compartimenti: la rinofaringe (o nasofaringe), l'orofaringe e l'ipofaringe (o laringofaringe). La rinofaringe è la parte superiore della faringe, posta a diretto contatto con le coane, ovvero le due aperture posteriori della cavità nasale. L'orofaringe è la porzione intermedia della faringe, localizzata tra rinofaringe ed epiglottide (quest'ultima rappresenta l'estremità superiore della laringe); di fronte a sé, ha il cavo orale, con il quale comunica attraverso il cosiddetto istmo delle fauci. Infine, l'ipofaringe è la porzione terminale della faringe, che immette il cibo nell'esofago; essendo situata poco più in basso dell'epiglottide, attraverso di essa transita soltanto il cibo e non l'aria (come invece accade per rinofaringe e orofaringe).

L'ipofaringe è posizionata circa allo stesso livello della VI vertebra cervicale e all'incirca al pari della cartilagine cricoidea appartenente alla laringe. Per approfondire: Faringe: Anatomia e Funzioni

Diagnosi Faringite: come riconoscerla Gli individui che richiedono un consulto medico per un forte mal di gola sono sottoposti, innanzitutto, ad un esame obiettivo approfondito e ad un'analisi accurata della loro storia clinica (o anamnesi). Dopodiché, in base alla situazione e se permangono dubbi in merito alle cause, il medico potrebbe prescrivere l'esecuzione di un tampone faringeo, un esame del sangue e/o prove allergiche. Esame Obiettivo Shutterstock Durante l'esame obiettivo, il medico visita il paziente e gli chiede di descrivere i sintomi avvertiti.

La visita consiste nell'osservare, con una micropila e un'adeguata strumentazione, la gola, le orecchie e le narici nasali, nella palpazione del collo e delle regioni sottomandibolari alla ricerca di eventuali linfonodi ingrossati e nell'auscultazione del torace tramite fonendoscopio. Anamnesi Analizzare la storia clinica di un paziente significa chiedere a quest'ultimo di quali particolari malattie ha sofferto in passato, qual è il suo stato di salute al momento del controllo (mal di gola a parte), quali farmaci assume, che lavoro fa, se è fumatore ecc.

Tali domande potrebbero servire al medico per spiegare una faringite non infettiva. Tampone Faringeo ed Esame del Sangue Il medico sottopone il paziente a un tampone faringeo e a un esame del sangue per stabilire se è in corso una malattia infettiva e, se sì, identificarla.

Più nei dettagli, tampone faringeo ed esami del sangue permettono di rintracciare gli eventuali agenti patogeni (sia virus che batteri) responsabili della sintomatologia in atto.

In entrambi i casi, si tratta di procedure rapide, economiche e del tutto prive di pericolosità per il paziente. Prove Allergiche Se c'è il sospetto che la faringite dipenda da un'allergia verso alcune sostanze volatili o non (es: polvere, sostanze tossiche, muffe, polline, pelo di animali ecc.) il medico ricorre sicuramente a test allergici. Faringite: a chi rivolgersi? In genere, quando un individuo soffre di mal di gola ricorrente o cronico, il suo medico di base lo indirizza verso otorinolaringoiatra, ovvero un medico specializzato nella cura delle malattie dell'orecchio, del naso e della bocca. Condizioni simili alla Faringite Condizioni che possono essere confuse per faringite sono la tonsillite, la laringite e le ulcere in gola.

Rimedi Faringite: come curarla? Per le faringiti di tipo virale non sono previste cure specifiche, ma solo dei rimedi sintomatici, cioè rivolti a ridurre la sintomatologia; in questi casi, di solito, la guarigione richiede dai 5 ai 7 giorni. Per le faringiti di tipo batterico e per le faringiti dovute a condizioni particolari (allergie, reflusso gastrico ecc), invece, il discorso è diverso: nel primo caso, se le condizioni lo richiedono, è necessario un trattamento a base di antibiotici, mentre nel secondo occorre impostare una terapia basata specificatamente sulle cause scatenanti (terapia causale). Per approfondire: Farmaci per la cura della Faringite Mal di Gola: Rimedi per alleviare i Sintomi Shutterstock Per mitigare i sintomi del mal di gola, specie se a causarlo è un virus, i medici consigliano di: Stare a riposo , dormendo 7-8 ore per notte e non affaticando la voce.

, dormendo 7-8 ore per notte e non affaticando la voce. Assumere molti liquidi , in particolare acqua , per evitare di andare incontro a disidratazione. È bene evitare, fino alla risoluzione completa dei sintomi, bevande alcoliche e caffè.

, in particolare , per evitare di andare incontro a disidratazione. È bene evitare, fino alla risoluzione completa dei sintomi, bevande alcoliche e caffè. Eseguire dei gargarismi con soluzioni a base di acqua riscaldata e sale , in quanto sono molto utili ad alleviare l'infiammazione della gola.

, in quanto sono molto utili ad alleviare l'infiammazione della gola. Fare delle inalazioni caldo-umide , per attenuare il senso di gola secca e liberare, dal muco, le vie respiratorie. Sempre con le stesse finalità, i medici consigliano anche docce calde e l'utilizzo, nelle stanze in cui si trascorre la maggior parte del tempo, di un umidificatore portatile per rendere l'aria meno secca.

, per attenuare il senso di gola secca e liberare, dal muco, le vie respiratorie. Sempre con le stesse finalità, i medici consigliano anche docce calde e l'utilizzo, nelle stanze in cui si trascorre la maggior parte del tempo, di un umidificatore portatile per rendere l'aria meno secca. Assumere dei farmaci antinfiammatori e antidolorifici , come per esempio il paracetamolo, l'ibuprofene o l'aspirina. Tali medicinali sono particolarmente indicati quando il paziente prova un fastidioso dolore alla gola, mal di testa, febbre, fastidio a deglutire, dolori articolari ecc.

Attenzione : agli individui al di sotto dei 16 anni non va somministrata l'aspirina, perché potrebbe far insorgere la cosiddetta sindrome di Reye.

, come per esempio il paracetamolo, l'ibuprofene o l'aspirina. Tali medicinali sono particolarmente indicati quando il paziente prova un fastidioso dolore alla gola, mal di testa, febbre, fastidio a deglutire, dolori articolari ecc. : agli individui al di sotto dei 16 anni non va somministrata l'aspirina, perché potrebbe far insorgere la cosiddetta sindrome di Reye. Non fumare, evitare di respirare il fumo passivo e non frequentare ambienti polverosi e secchi. Faringite Batterica: cura e rimedi In caso di faringite batterica grave o potenzialmente pericolosa, il medico opta per una terapia antibiotica. I medicinali antibiotici più prescritti sono la penicillina e i suoi derivati.

La via di somministrazione è, di solito, orale e il trattamento dura in genere fino alla risoluzione dei sintomi. Attenzione: nota importante sull'uso degli Antibiotici L'assunzione di antibiotici deve avvenire solo ed esclusivamente su indicazione del medico curante.

Assumere antibiotici senza un motivo preciso o senza una reale necessità porta alla proliferazione di batteri resistenti agli antibiotici stessi; si tenga presente, a tal proposito, che le infezioni batteriche lievi associate alla faringite possono risolversi spontaneamente. È opportuno che il paziente si attenga alle dosi e alle modalità di somministrazione stabilite dal medico, in quanto l'eventuale termine anticipato del trattamento o un uso scorretto dell'antibiotico possono rendere del tutto vana la terapia condotta fino a quel momento.

Prevenzione Come prevenire il Mal di Gola Per prevenire la faringite dovuta ad agenti infettivi contagiosi (virus e batteri) , i medici consigliano di aver cura della propria igiene personale e di sanificare di tanto in tanto l'ambiente in cui si vive. Pertanto, è buona norma: Lavarsi spesso le mani (soprattutto dopo l'uso del bagno) con acqua e sapone o, in alternativa, con salviette a base di alcol;

Evitare di condividere con altre persone cibi, posate, bicchieri ecc;

Evitare di appoggiare la bocca sui telefoni pubblici;

Pulire regolarmente, con detergenti appropriati, il telefono di casa, il telecomando della televisione, la tastiera del computer ecc;

Se si è in viaggio, sanificare la stanza dell'albergo o l'appartamento in cui si soggiorna;

Infine, evitare il contatto diretto con persone affette da qualche malattia virale o batterica. Per prevenire la faringite associata a cause diverse dalle malattie infettive è buona norma: Se si trattano sostanze chimiche tossiche, polveri irritanti ecc., indossare delle maschere per il filtraggio dell'aria;

Se si vive in una città particolarmente inquinata, evitare di trascorrere troppo tempo all'aria aperta nei giorni di maggiore smog;

Non fumare;

Evitare di respirare il fumo passivo;

Infine, umidificare la propria abitazione o il posto di lavoro per evitare che l'aria si secchi troppo.