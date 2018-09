Faringe: Cos'è? Anatomia: Suddivisioni, Muscoli e Vasi; Funzione; Patologie

Funzioni Digestiva della Faringe

La faringe aiuta il processo digestivo, attraverso la contrazione dei suoi muscoli; contraendosi, infatti, i muscoli della faringe fanno sì che il cibo prenda una direzione ben precisa, l'unica utile e non pericolosa: la via dell'esofago.

È importante puntualizzare che, quando entrano in azione, i muscoli della faringe vanno a chiudere la laringe, in modo tale che il cibo non possa raggiungere la via respiratoria e impedire la respirazione.

Funzioni Respiratoria della Faringe

Quando l'essere umano non sta mangiando, la sua faringe è, sempre grazie ai suoi muscoli, in uno stato per cui l'aria vi passa attraverso, fino a imboccare la laringe e poi la trachea.

Il fatto che la faringe possieda, per un tratto, un epitelio respiratorio è molto importante ai fini della pulizia dell'aria inspirata.