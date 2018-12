SUBITO DOPO LA FALLOPLASTICA

In genere, dopo la falloplastica, segue un periodo di ricovero ospedaliero della durata di un giorno, per le operazioni più semplici, e di 2-3 giorni, per le operazioni più complesse (come, per esempio, quelle per il cambio del sesso).

Durante il ricovero, il personale medico si prende cura del paziente, monitorandone periodicamente le condizioni di salute.

In alcune circostanze (es: falloplastica per il cambio del sesso), il ricovero prevede anche l'inserimento di un catetere vescicale per l'espulsione dell'urina, catetere che il paziente dovrà mantenere per 1-2 settimane.

DOPO IL RICOVERO

Al rientro a casa, il paziente deve stare a riposo da qualsiasi attività fisica per un arco di tempo che può andare dalle 4 alle 8 settimane, a seconda della complessità dell'intervento a cui si è sottoposto (es: la falloplastica per il cambio del sesso comporta un periodo di riposo dall'attività fisica molto più lungo di quello previsto in caso di una falloplastica ricostruttiva).

I primi giorni che seguono l'operazione sono caratterizzati da dolore, lividi e bruciore in sede d'intervento, da sangue nelle urine, da nausea e da assenza di sensibilità nervosa a livello dell'organo operato; con il trascorrere del tempo, però, questi disturbi svaniscono: scompaiono dolore, lividi, bruciore e nausea, le urine non contengono più sangue e il lembo di pelle trapiantato risulta sensibile al tatto.

Per beneficiare al massimo della falloplastica, durante le prime settimane che seguono l'intervento, il paziente deve: