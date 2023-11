Eutanasia: significato, tipi di eutanasia e dove si può fare

Generalità Shutterstock L'eutanasia è l'atto di porre termine di proposito all'esistenza di una persona in gravissime condizioni di salute, al fine di alleviarne il dolore e le sofferenze. Esistono svariate forme di eutanasia, tra cui: l'eutanasia attiva diretta, l'eutanasia attiva indiretta, l'eutanasia passiva, l'eutanasia volontaria, l'eutanasia non-volontaria e l'eutanasia involontaria. Nei Paesi di tutto il Mondo, Italia compresa, l'eutanasia solleva numerose discussioni tra chi è a favore di tale pratica e chi, invece, è contrario. Le argomentazioni a favore sono diverse, così come le argomentazioni a sfavore. In Italia e nel Regno Unito, al momento, l'eutanasia è illegale. In Stati come l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, è una pratica legalizzata ormai da diversi anni.

Cos'è Eutanasia: significato L'eutanasia è l'atto di porre deliberatamente fine alla vita di una persona in gravi condizioni di salute, allo scopo di alleviarne dolore e sofferenze. Origine del termine Eutanasia Il termine eutanasia deriva dall'unione delle parole greche "eu" (εὔ) e "thanatos" (θάνατος), che in italiano vogliono dire, rispettivamente, "bene" e "morte".

Pertanto, il significato letterale di eutanasia è "buona morte" o "morte a fin di bene". Eutanasia e suicidio assistito: sono la stessa cosa? Diverse persone ritengono che i termini eutanasia e suicidio assistito abbiano il medesimo significato.

Tuttavia, non è così: tra le due circostanze ci sono alcune differenze.

Il suicidio assistito, infatti, è l'atto del tutto deliberato, ma senza intervento diretto, di assistere una persona che ha deciso di uccidere sé stessa. Storia dell'Eutanasia Ai tempi dell'Antica Grecia e dell'Antica Roma, l'eutanasia - e più in generale il fatto di esaudire le richieste di una persona intenzionata a morire - erano particolarmente diffusi: secondo le idee di allora, ciascun umano poteva disporre della propria vita come meglio riteneva opportuno.

La visione in merito all'eutanasia e a qualsiasi atto di suicidio assistito subì un deciso cambiamento con l'avvento del Cristianesimo.

Nei secoli a seguire, numerosi filosofi – da Francis Bacon a Karl Marx – e diversi medici autori di famosi trattati si espressero a favore o a sfavore dell'eutanasia.

Dal punto di vista storico-culturale, merita una segnalazione la nascita, agli inizi del Novecento, di numerose piccole associazioni pro-eutanasia, le quali, oggi, sono riunite in un'unica grande associazione: la World Federation of Right to Die Societies (o Federazione Mondiale delle Società per il Diritto di Morire).

L'attività di base della World Federation of Right to Die Societies è sensibilizzare l'opinione pubblica, i governi e i parlamenti in merito ai diritti dei malati terminali e al riconoscimento di tali diritti. Termini chiave e definizioni che riguardano il tema Eutanasia Testamento biologico : è un documento scritto in cui un individuo esprime le proprie volontà, qualora soffrisse di una grave condizione morbosa.

: è un documento scritto in cui un individuo esprime le proprie volontà, qualora soffrisse di una grave condizione morbosa. Cure palliative : secondo la legge italiana n. 38/2010 sono: "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici". Questa definizione prende spunto dalla definizione di cure palliative secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

: secondo la legge italiana n. 38/2010 sono: "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici". Questa definizione prende spunto dalla definizione di cure palliative secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). DNR : è l'acronimo inglese di Do Not Resuscitate, che in italiano significa "non resuscitare". È la sigla che, nelle cartelle cliniche degli Stati Uniti, indica l'ordine di non resuscitare un paziente (rianimazione), se questo è vittima di un arresto cardiaco.

: è l'acronimo inglese di Do Not Resuscitate, che in italiano significa "non resuscitare". È la sigla che, nelle cartelle cliniche degli Stati Uniti, indica l'ordine di non resuscitare un paziente (rianimazione), se questo è vittima di un arresto cardiaco. Trattamento futile : terapia che, secondo l'equipe medica avente in cura un paziente in gravi condizioni di salute, è completamente inefficace.

: terapia che, secondo l'equipe medica avente in cura un paziente in gravi condizioni di salute, è completamente inefficace. Dottrina del duplice effetto : teoria etica che concede l'utilizzo di farmaci per accorciare la vita di una persona, a patto che l'obiettivo primario sia soltanto quello di alleviare il dolore della vittima.

: teoria etica che concede l'utilizzo di farmaci per accorciare la vita di una persona, a patto che l'obiettivo primario sia soltanto quello di alleviare il dolore della vittima. Competenza : un paziente con competenza o che ha competenza è un individuo che capisce la propria condizione morbosa, che conosce le implicazioni di quest'ultima e sa cosa comportano i vari trattamenti esistenti.

Tipi di Eutanasia Eutanasia attiva diretta, attiva indiretta e passiva Esistono vari modi per classificare l'eutanasia.

Una possibile modalità di classificazione distingue l'eutanasia in: Eutanasia attiva diretta : è a tutti gli effetti un omicidio mirato a ridurre le sofferenze di una persona. Nella pratica, si può ottenere quando un medico o un'altra persona somministrano un'iniezione che ha sicuramente effetto letale.

: è a tutti gli effetti un omicidio mirato a ridurre le sofferenze di una persona. Nella pratica, si può ottenere quando un medico o un'altra persona somministrano un'iniezione che ha sicuramente effetto letale. Eutanasia attiva indiretta : è quando un medico o un'altra persona, per alleviare la sofferenza di un malato, impiega mezzi (es: farmaci antidolorifici) che, come effetto secondario, possono abbreviare la vita.

: è quando un medico o un'altra persona, per alleviare la sofferenza di un malato, impiega mezzi (es: farmaci antidolorifici) che, come effetto secondario, possono abbreviare la vita. Eutanasia passiva: è quando una persona causa la morte di un soggetto in gravi condizioni di salute, non somministrando a quest'ultimo alcun tipo di trattamento necessario al mantenimento in vita. L'eutanasia passiva è un agire in maniera indiretta, omettendo volontariamente il ricorso a cure indispensabili alla sopravvivenza.

Esempi tipici di eutanasia passiva sono: lo spegnimento della macchina che supporta nella respirazione un malato terminale incapace di respirare autonomamente, oppure il mancato ricorso a un intervento chirurgico che potrebbe (ma non è certo) allungare la durata della vita del paziente. Eutanasia volontaria, non-volontaria e involontaria Un'altra possibile classificazione dell'eutanasia, invece, riconosce l'esistenza di: Eutanasia volontaria : è quando una persona causa la morte di un individuo su espressa richiesta di quest'ultimo. In genere, l'individuo che fa tale richiesta è un soggetto gravemente malato.

: è quando una persona causa la morte di un individuo su espressa richiesta di quest'ultimo. In genere, l'individuo che fa tale richiesta è un soggetto gravemente malato. Eutanasia non-volontaria : è quando una persona decide per la morte di un individuo in gravissime condizioni di salute, favorevole all'eutanasia, ma incapace in quel momento di esprimersi a favore di quest'ultima. È il caso, per esempio, delle persone in coma o con un grave danno cerebrale, le quali, in precedenza, avevano dichiarato a più riprese che, in siffatte circostanze, avrebbero optato per l'eutanasia.

: è quando una persona decide per la morte di un individuo in gravissime condizioni di salute, favorevole all'eutanasia, ma incapace in quel momento di esprimersi a favore di quest'ultima. È il caso, per esempio, delle persone in coma o con un grave danno cerebrale, le quali, in precedenza, avevano dichiarato a più riprese che, in siffatte circostanze, avrebbero optato per l'eutanasia. Eutanasia involontaria: è quando una persona decide per la morte di un individuo dal destino ormai segnato, andando contro la volontà o i desideri di quest'ultimo.

Non è propriamente omicidio, ma un modo per ridurre la durata delle sofferenze.

Per capire, si pensi al caso di un soldato colpito allo stomaco da un colpo d'arma da fuoco. La ferita è mortale e la sua sorte decisa, tuttavia la morte non è immediata, ma potrebbe sopraggiungere anche nel giro di diverse ore. Il medico che si occupa di tale soldato riconosce la situazione e agisce somministrando al soggetto in cura una dose letale di sedativi, per alleviarne le sofferenze.

Il soldato "subisce" le decisioni di un'altra persona; tuttavia, questa persona agisce nel suo interesse, perché le conseguenze della ferita mortale sarebbero decisamente più penose. Secondo le leggi di molti Paesi del Mondo, l'eutanasia volontaria e l'eutanasia non-volontaria sono due forme di omicidio colposo (cioè involontario), mentre l'eutanasia involontaria è una forma di vero e proprio omicidio doloso (cioè volontario).

Questo comporta che, nei suddetti Paesi, chi aiuta una persona a morire, più o meno in base a una richiesta di quest'ultima, è punito con arresto e carcerazione. Eutanasia volontaria Esempi per capire: Persone che chiedono a qualcuno un aiuto per morire

Persone che rifiutano qualsiasi tipi di trattamento gravoso, "pesante"

Persone che richiedono esplicitamente l'interruzione di qualsiasi tipo di trattamento su sé stesse, compreso l'utilizzo di macchinari medici

Persone che rifiutano di mangiare e nutrirsi in generale, allo scopo di morire Eutanasia non-volontaria Può riguardare per esempio: Persone in coma

Persone troppo giovani, come per esempio un neonato

Persone molto anziane

Persone gravemente ritardate dal punto di vista mentale

Persone con seri danni neurologici Eutanasia involontaria Esempi per capire chi potrebbe riguardare: Persone vittime di colpi d'arma da fuoco mortali

Persone vittime di ustioni molto gravi e dagli esiti sicuramente letali

Cosa dice chi sostiene l'Eutanasia? Le persone a favore dell'eutanasia sostengono che ogni essere umano ha il pieno diritto di controllare la propria vita, quindi anche decidere per la morte se lo ritiene opportuno.

Inoltre, si appellano al concetto di "qualità della vita", affermando che: Una vita di qualità è una vita che vale la pena di vivere.

Le atroci sofferenze, che impone una malattia terminale e alcuni trattamenti sintomatici per questa, minano il tenore dell'esistenza e rendono immorale la mancata concessione legale dell'eutanasia. Chiaramente, i sostenitori dell'eutanasia tengono a precisare che un individuo intenzionato a morire non deve abusare o scontrarsi con i diritti delle altre persone, nel cercare la morte. In altre parole, la scelta di morire non deve coinvolgere altre persone, recando loro del male, perché significherebbe decidere della vita di altri individui.

Cosa dice chi è contro l'Eutanasia? Le argomentazioni di chi rifiuta l'eutanasia sono diverse: Argomentazione religiosa : le religioni più diffuse nel Mondo condannano l'eutanasia e il suicidio, perché affermano che la vita è un dono di Dio e solo Dio può decidere quando toglierla a un essere umano.

Quindi, una persona che cerca la morte per sé stessa è come se volesse sostituirsi a Dio o non si affidasse alla sua volontà.

Sono contro l'eutanasia religioni come il Cristianesimo, l'Ebraismo e l'Islam.

Al contrario, sono sotto certi punti di vista favorevoli la religione Induista e la religione Buddista.

: le religioni più diffuse nel Mondo condannano l'eutanasia e il suicidio, perché affermano che la vita è un dono di Dio e solo Dio può decidere quando toglierla a un essere umano. Quindi, una persona che cerca la morte per sé stessa è come se volesse sostituirsi a Dio o non si affidasse alla sua volontà. Sono contro l'eutanasia religioni come il Cristianesimo, l'Ebraismo e l'Islam. Al contrario, sono sotto certi punti di vista favorevoli la religione Induista e la religione Buddista. Argomentazione medico-etica : il codice etico dei medici vieta esplicitamente il ricorso all'eutanasia e afferma che ogni medico ha l'obbligo di preservare come può la vita umana.

: il codice etico dei medici vieta esplicitamente il ricorso all'eutanasia e afferma che ogni medico ha l'obbligo di preservare come può la vita umana. Argomentazione del cosiddetto "pendio scivoloso" : chi sostiene tale argomentazione afferma che legalizzare l'eutanasia avrebbe una serie di spiacevoli conseguenze.

Per prima cosa, darebbe ai medici un enorme e pericoloso potere decisionale.

In seconda istanza, aprirebbe una discussione molto delicata sulle patologie per le quali un individuo può richiedere o meno l'eutanasia.

In terzo luogo, giustificherebbe una riduzione delle spese finalizzate alla ricerca di trattamenti efficaci contro determinate malattie (nella fattispecie, quelle per le quali è prevista l'eutanasia).

Infine, potrebbe rappresentare la fine della vita per quelle persone a cui i medici hanno diagnosticato, erroneamente, una malattia terminale e che, per tale motivo, hanno optato per l'eutanasia.

Il termine "pendio scivoloso" è un richiamo alle suddette conseguenze e alla pericolosità che si cela dietro una possibile legalizzazione dell'eutanasia.

: chi sostiene tale argomentazione afferma che legalizzare l'eutanasia avrebbe una serie di spiacevoli conseguenze. Per prima cosa, darebbe ai medici un enorme e pericoloso potere decisionale. In seconda istanza, aprirebbe una discussione molto delicata sulle patologie per le quali un individuo può richiedere o meno l'eutanasia. In terzo luogo, giustificherebbe una riduzione delle spese finalizzate alla ricerca di trattamenti efficaci contro determinate malattie (nella fattispecie, quelle per le quali è prevista l'eutanasia). Infine, potrebbe rappresentare la fine della vita per quelle persone a cui i medici hanno diagnosticato, erroneamente, una malattia terminale e che, per tale motivo, hanno optato per l'eutanasia. Il termine "pendio scivoloso" è un richiamo alle suddette conseguenze e alla pericolosità che si cela dietro una possibile legalizzazione dell'eutanasia. Argomentazione familiare: è un'argomentazione a tutela dei familiari di un malato terminale, i quali molto spesso desiderano passare del tempo con il proprio caro, prima della morte.

Legislazione Italiana Posizione della Legge Italiana in merito all'Eutanasia La legge italiana condanna sia chi mette in pratica l'eutanasia attiva (è omicidio, secondo l'articolo 575 del codice penale) sia chi mette in atto l'eutanasia volontaria (è omicidio del consenziente, secondo l'articolo 579 del codice penale). In realtà, prevede una pena anche per chi attua l'eutanasia passiva, ma occorre precisare che questa forma di eutanasia è difficilmente dimostrabile. Curiosità Secondo la legislazione del Nostro Paese, precisamente in base all'articolo 580 del codice penale, anche il suicidio assistito è reato, in modo del tutto simile all'eutanasia. Chi sostiene l'Eutanasia in Italia? Tra le associazioni italiane che si battono per legalizzare l'eutanasia o comunque sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, rientrano: la cosiddetta Consulta di Bioetica (nata nel 1989), Exit-Italia (nata nel 1996), Liberauscita (nata nel 2001) e l'associazione radicale Luca Coscioni. Proposte di legge in Italia Il primo membro del Parlamento Italiano che propose una legge per l'interruzione delle terapie ai malati terminali fu un certo Loris Fortuna, nel 1984. Prima di allora, Fortuna partecipò anche alla stesura della legge sull'aborto.

Nel luglio del 2000, il Ministro della Salute di allora, Umberto Veronesi, esplicitò l'esigenza di trovare una soluzione per l'eutanasia e che questa non era da considerarsi un tabù.

L'anno successivo, esattamente nell'agosto del 2001, il Partito Radicale presentò una proposta di legge di iniziativa popolare, definita con la dicitura di "Legalizzazione dell'eutanasia".

Tale proposta non riscosse il successo sperato o, meglio, il Parlamento di allora non la prese in considerazione.

Venendo quindi a tempi più recenti, per la precisione all'anno 2012, si segnala un'altra proposta di legge di iniziativa popolare, sempre a favore della legalizzazione dell'eutanasia.

Promossa dall'Associazione radicale Luca Coscioni e da Exit-Italia, tale proposta di legge è ancora in attesa di una decisione da parte del Parlamento Italiano.