Etmoide: Cos'è? Anatomia, Ossificazione, Funzione e Patologie

L'etmoide, od osso etmoide, è un osso impari del cranio, noto per formare la parete mediale (o parete interna) delle orbite oculari, parte della cavità nasale e parte del setto nasale.

Dalla forma cubica, l'etmoide è uno degli 8 elementi ossei che costituiscono il cosiddetto neurocranio (o scatola cranica); il neurocranio è il complesso scheletrico superiore del cranio, a cui spetta l'importante compito di racchiudere e proteggere l'encefalo.

Breve ripasso anatomico del Cranio: Neurocranio e Splancnocranio

Premessa: prima di procedere con la descrizione dell'etmoide, è doveroso ripassare brevemente le suddivisioni del cranio.

Il cranio dell'essere umano è suddivisibile in due complessi scheletrici principali: il già citato neurocranio e lo splancnocranio.

Deputato a fungere da contenitore dell'encefalo, il neurocranio è una struttura composta da 8 elementi ossei: l'osso frontale, le due ossa temporali, le due ossa parietali, l'osso occipitale, l'osso sfenoide e già citato etmoide.

Destinato a dare forma al volto, invece, lo splancnocranio è una struttura costituita da ben 14 ossa, che sono: le due ossa zigomatiche, le due ossa lacrimali, le due ossa nasali, le due ossa palatine, i due cornetti nasali inferiori, le due ossa mascellari, il vomere e la mandibola.

Origine del termine Etmoide

Il termine "etmoide" deriva dal greco antico, per la precisione dal vocabolo "ethmos" ("ἠθμός"), che significa "spugna".

L'utilizzo del termine "etmoide" si deve, come si vedrà più avanti, al particolare aspetto spugnoso dell'osso cranico descritto in questo articolo.