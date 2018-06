L'estrofia vescicale è un difetto congenito decisamente raro; a nascere con estrofia vescicale, infatti, è una persona ogni 20.000-50.000. Per ragioni ancora sconosciute, l'estrofia vescicale è decisamente più frequente nella popolazione maschile che non in quella femminile; in merito, le statistiche dicono che per ogni singola femmina con estrofia vescicale ci sono dai 3 ai perfino 6 maschi con la medesima anomalia congenita (rapporto 3-6:1 a favore degli individui di sesso maschile). Sempre per ragioni ancora tutte da chiarire, l'estrofia vescicale ha una predilezione per gli individui di razza bianca .

In medicina, il termine " estrofia " indica la malformazione di un organo cavo interno, tale per cui quest'ultimo è al di fuori del corpo umano (in genere dell'addome) e presenta all'esterno la mucosa che dovrebbe ricoprirne la superficie interna.

L' estrofia vescicale è il difetto congenito dell' apparato urinario , in presenza del quale la vescica è: esposta sulla parete esterna dell'addome, aperta e arrovesciata. L'estrofia vescicale è, quindi, una malformazione della vescica presente fin dalla nascita (significato di "congenito"), in cui l'organo urinario in questione è:

Nei maschi quasi sempre e nelle femmine solo in alcuni casi, l'estrofia vescicale si associa all'epispadia. Rappresentante la condizione meno grave del cosiddetto complesso estrofia vescicale – epispadia, l'epispadia è la malformazione congenita dell' uretra , tale per cui quest'ultima, complice il suo sviluppo inadeguato, termina in un posto differente dal normale.

Complici le anomalie anatomiche di cui è responsabile, l'estrofia vescicale compromette il funzionamento della vescica ; in chi nasce con estrofia vescicale, infatti, la vescica non è in grado di accumulare l' urina e nemmeno di espellerla nella maniera corretta, il che innesca una condizione di incontinenza urinaria e problemi di minzione .

Terapia

La presenza di estrofia vescicale richiede la chirurgia ricostruttiva.

Le modalità di intervento chirurgico variano da paziente a paziente e dipendono dalla gravità della malformazione presente. Un'estrofia vescicale di grado lieve (in cui le anomalie sono poche e non marcate) necessita di intervento sicuramente meno "impegnativo" di un'estrofia vescicale di grado medio-severo (in cui le alterazioni anatomiche sono cospicue e profonde). I principali obiettivi della terapia chirurgica contro l'estrofia vescicale sono: Chiudere la vescica (in modo tale che possa contenere l'urina), posizionare la stessa all'interno dell'addome e sigillare la superficie addominale inferiore;

Ricostruire, cercando di dare loro un aspetto normale e ripristinarne almeno in parte la funzione, quegli organi e quelle parti anatomiche malformate (es: genitali; uretra in caso di epispadia; ecc.), che possono accompagnare le anomalie della vescica;

Ricostruire/ripristinare lo sfintere vescicale a livello del collo della vescica. Due esempi di Approcci Terapeutici per i casi meno gravi e i casi gravi APPROCCIO TERAPEUTICO PER I CASI MENO GRAVI Per i casi meno gravi di estrofia vescicale, il trattamento prevede un solo intervento chirurgico, da effettuarsi in genere al III mese di vita del paziente.

Nella pratica, il suddetto intervento consiste solitamente in: Chiusura della vescica e suo alloggiamento all'interno della cavità addominale;

Chiusura dell'addome;

Riparazione delle piccole anomalie presenti.

Quand'è che l'estrofia vescicale è lieve? L'estrofia vescicale è da considerarsi lieve, quando: la qualità della vescica è buona, nonostante la malformazione a suo carico, e le anomalie di accompagnamento sono appena accennate, se non del tutto assenti.

APPROCCIO TERAPEUTICO PER I CASI GRAVI Per i casi gravi di estrofia vescicale, la terapia chirurgica prevede 3 interventi: Un intervento a distanza di 72 ore dalla nascita, in cui il medico chiude la vescica, la posiziona nell'addome e sigilla l'addome;

Un intervento tra i 6 e i 12 mesi di vita, in cui il chirurgo ripara/ricostruisce strutture come per esempio l'uretra e organi come per esempio i genitali;

Un intervento tra il IV e il VI anno di vita (ossia quando il paziente è in età da utilizzare il vasino), in cui il chirurgo ricostruisce il collo della vescica e ripara lo sfintere vescicale, in modo che il paziente riesca a controllare l'espulsione della vescica.

Quand' che l'estrofia vescicale è severa? L'estrofia vescicale è da considerarsi lieve, quando: l'anatomia della vescica è fortemente compromessa e quando sussistono anomalie marcate a carico di genitali, ano, ombelico, uretra ecc.

Fase post-operatoria Dopo ogni intervento chirurgico per la gestione dell'estrofia vescicale, è previsto un periodo di immobilizzazione, la cui durata varia in base all'età del paziente e all'invasività dell'operazione, e la cui attuazione è fondamentale per ottenere il massimo dei risultati dalla terapia. Per i pazienti neonati, l'immobilizzazione può andare dalle 3 alle 6 settimane; per i pazienti un po' grandi e per quelli sottoposti a interventi invasivi (complici gravi anomalie), l'immobilizzazione può durare anche 8 settimane.

Gestione del dolore post-operatorio Grazie ai progressi della medicina, oggi esiste una tecnica molto efficace per gestire al meglio il dolore che scaturisce dalle operazioni di estrofia vescicale.

La tecnica in questione prevede l'inserimento, a livello del midollo spinale, di uno speciale catetere e l'impiego di questo strumento per somministrare analgesici e anestetici per un arco di tempo di anche 30 giorni.

Questa nuova tecnica per la gestione del dolore, quindi, garantisce un'azione analgesica sul lungo termine, in modo da alleviare efficacemente le sofferenze dei piccoli pazienti.