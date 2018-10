Esostosi: Cos'è? Cause, Tipi, Sintomi, Diagnosi e Terapia

È da segnalare che, a dispetto di quanto appena riportato, molti casi di esostosi compaiono per cause sconosciute (cioè non è possibile imputabile la loro comparsa a un fenomeno o un episodio preciso).

Conosciuta anche come orecchio del surfista , l'esostosi del condotto uditivo è la condizione risultante dalla crescita di un escrescenze ossea sulla superficie delle ossa che formano il canale uditivo esterno (è il canale dell'orecchio esterno, che comincia a livello del padiglione auricolare e conduce al timpano ). Attualmente, i medici non hanno ancora individuato la causa precisa dell'esostosi del condotto uditivo; tuttavia, avendo rilevato un'alta incidenza di tale condizione in persone praticanti sport acquatici come il surf , la vela ecc., ritengono che rappresenti un fattore causale determinante la ripetuta esposizione del canale uditivo esterno all'acqua e al vento (N.B: questo spiega anche l'espressione "orecchio del surfista"). L'esostosi del condotto uditivo può colpire una o entrambe le orecchie e può degenerare nella perdita dell'udito .

Nota anche come sperone calcaneare, la spina calcaneare è l'esostosi a carico del calcagno.

Simile a un artiglio o a una spina di rosa, la spina calcaneare è, di solito, il risultato del continuo ripetersi di fenomeni che irritano l'inserzione del tendine d'Achille sul calcagno (in questo caso, l'esostosi sarà localizzata sul fronte posteriore del piede) o l'inserzione della fascia plantare sul calcagno (in questa situazione, invece, l'esostosi sarà localizzata sulla porzione infero-posteriore del piede).

Le statistiche dicono che la spina calcaneare è più comune in:

Persone che hanno l'abitudine a indossare scarpe che "battono" sul retro del tallone o che modificano notevolmente l'arco plantare (es: le scarpe col tacco, nel caso delle donne);

Persone che praticano sport come la corsa su strada, in cui è possibile sviluppare un'infiammazione della fascia plantare ( fascite plantare );

); Individui che per loro natura presentano un tendine d'Achille più stretto del normale;

Soggetti obesi o in sovrappeso.

ESOSTOSI EREDITARIA MULTIPLA

La già citata esostosi ereditaria multipla è una malattia genetica, che determina la formazione di diverse escrescenze ossee in varie ossa del corpo umano.

Condizione ereditaria nel 50% dei casi e acquisita nel corso dello sviluppo embrionale nella restante percentuale, l'esostosi ereditaria multipla colpisce preferibilmente le ossa lunghe della gamba, le spalle e le scapole.

L'esostosi ereditaria multipla tende a passare inosservata fino ai 5-6 anni di età, periodo in cui il paziente comincia a sviluppare le prime escrescenze ossee anomale.

OSTEOMA DEI SENI PARANASALI

I seni paranasali sono le 4 cavità piene d'aria con sede all'interno delle guance e della fronte, e risultanti dalla particolare disposizione delle ossa craniche etmoide (seni etmoidali), sfenoide (seni sfenoidali), frontale (seni frontali) e mascellare (seni mascellari).

I seni paranasali servono a: migliorare la percezione degli odori, amplificare i suoni e la voce emessi tramite le corde vocali, rendere meno pesante il cranio e umidificare-riscaldare-depurare l'aria inspirata.

L'osteoma dei seni paranasali è la condizione che può insorgere per effetto di un'esostosi a carico di uno tra l'osso etmoide, l'osso sfenoide, l'osso frontale e l'osso mascellare.

Dovuta a cause del tutto sconosciute, l'osteoma dei seni paranasali può essere di ostacolo al passaggio dell'aria inspirata e al drenaggio del muco.

ESOSTOSI BUCCALE

Esostosi buccale è l'espressione medica che definisce le formazioni ossee benigne che possono generarsi all'interno della bocca, o sulla mascella o sulla mandibola.

Di norma, all'origine degli episodi di esostosi buccale c'è un trauma o una lesione a carico della gengiva (con ovviamente un interessamento della struttura ossea sottostante).

L'esostosi buccale è più frequente in età adolescenziale.

ESOSTOSI SUB-UNGUEALE

Conosciuta anche come esostosi del letto ungueale, l'esostosi sub-ungueale è la condizione risultante dalla formazione di un'escrescenza anomala sulla superficie ossea immediatamente inferiore al cosiddetto letto ungueale (cioè la caratteristica porzione delle dita di mani e piedi, su cui appoggia l'unghia).

In genere, all'origine degli episodi di esostosi sub-ungueale c'è un trauma a carico del tratto di dito che sviluppa l'anomalia.

Statistiche alla mano, l'esostosi sub-ungueale è un fenomeno che i medici riscontrano più spesso a carico del primo dito del piede, cioè l'alluce.

A soffrire più frequentemente di esostosi del letto ungueale sono gli adolescenti.

OSTEOCONDROMA

Come già esposto ai lettori, un osteocondroma è un'esostosi che si forma sulla superficie cartilaginea di uno osso; ciò significa che l'osteocondroma è una escrescenza ossea anomala, ricoperta, diversamente dalle normali esostosi, da una strato di cartilagine.

Anche noto come esostosi osteo-cartilaginea, l'osteocondroma colpisce più spesso le ossa degli arti inferiori, le ossa del bacino (in particolare quelle coinvolte nell'articolazione dell'anca) e la scapola.

Tra i vari tipi di esostosi riconosciuti e descritti nella letteratura medica, l'osteocondroma è il comune; a tal proposito, le indagini epidemiologico riportano che a soffrire di osteocondroma sarebbe il 2% circa della popolazione generale.

Attualmente, le cause degli osteocondromi sono sconosciute; gli esperti, tuttavia, ritengono che sulla formazione di queste escrescenze osteo-cartilaginee incida una qualche anomalia dello sviluppo scheletrico, in quanto i soggetti più colpiti sono i bambini e gli adolescenti (ossia una categoria di persona in piena fase di crescita ossea).