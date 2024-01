Esoftalmo: cos'è? Occhi sporgenti cause e trattamento

Diagnosi

Esoftlamo: quali esami servono per la diagnosi?

L'esoftalmo è spesso facile da riconoscere per l'evidente sporgenza dei bulbi oculari.

Una minuziosa anamnesi del paziente è la chiave per stabilire una diagnosi. La presentazione clinica, infatti, varia in base alla causa sottostante. Tuttavia, la natura stessa dell'esoftalmo si traduce in alcune caratteristiche comuni. La direzione della sporgenza, la gravità, la velocità di insorgenza e i sintomi associati spesso danno una buona indicazione per quanto riguarda la causa di fondo, ma questa, di solito, deve essere confermata con ulteriori indagini. L'oculista controllerà la gamma dei movimenti oculari, l'acuità visiva, la funzione pupillare, i difetti del campo visivo e l'ampiezza della fessura interpalpebrale. La misurazione del grado di esoftalmo viene eseguita utilizzando uno strumento chiamato esoftalmometro. La maggior parte delle fonti definiscono la proptosi come una sporgenza del globo oculare superiore a 18 mm. Blefaroptosi e lagoftalmo (chiusura delle palpebre incompleta) sono segni aggiuntivi da prendere in considerazione durante l'esame.

La palpazione dell'orbita anteriore consente di valutare il livello di gonfiore, la consistenza e la mobilità di massa. L'edema può denotare un processo infiammatorio o un'invasione neurale da neoplasia. L'ispezione tattile del globo può rivelare pulsazioni secondarie alle comunicazioni arterovenose. Nel caso sia sospettata una neoplasia come causa della proptosi, può essere eseguita una tomografia computerizzata (TC) od una risonanza magnetica (MRI), per esaminare la cavità oculare in modo più dettagliato. I risultati dovrebbero indirizzare ad ulteriori studi di laboratorio. Per esempio, in caso di linfoma, possono essere indicati studi ematologici, imaging del corpo ed una biopsia del midollo osseo. Nei pazienti con cellulite orbitale, possono essere eseguite colture di sangue e di campioni nasali e un emocromo completo. Gli esami del sangue o un test di funzionalità tiroidea permettono di controllare se la ghiandola tiroidea funziona correttamente.