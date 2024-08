Studio sul numero di evacuazioni intestinali: cosa dice?

I ricercatori americani dell'Institute for Systems Biology di Seattle, e i colleghi del Dipartimento di Bioingegneria dell'Università di Washington e del Seattle Children's Hospital, hanno analizzato un campione composto da 1.400 adulti sani, incrociando la frequenza dei movimenti intestinali (BMF) con determinati esami clinici come i metaboliti nel sangue, la varietà del microbiota intestinale, la genetica e altri fattori che influenzano il numero di volte in cui si va in bagno, quali infiammazione, funzionalità di fegato e reni, salute cardiovascolare ecc.

I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base alla frequenza di defecazioni: stitichezza (una o due evacuazioni a settimana); normale-bassa (tre -sei a settimana); normale-alta (una- tre al giorno); e diarrea (oltre le tre al giorno).

I risultati molecolari migliori erano associati al numero di defecazioni di 1-2 al giorno.