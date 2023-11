Esercizio fisico: cosa si intende, quanto praticarne e benefici

È dimostrato che l'attività fisica regolare aiuti a prevenire e/o gestire malattie non trasmissibili come obesità , diabete , dislipidemie , ipertensione , aterosclerosi (complicazioni cardio-vascolari), ictus , diabete e diversi tipi di cancro . Aiuta anche a migliorare la salute mentale , la qualità della vita e il benessere generale .

I modi più diffusi per "essere attivi" includono camminare , andare in bicicletta , fare sport , cimentarsi in attività ricreative e giochi , tutte attività che possono essere praticate a qualsiasi livello di abilità e divertendosi.

Le linee guida dell'OMS suggeriscono quanto esercizio fisico praticare , per mantenere un buon stato di salute, in base alle diverse fasce di età e agli specifici gruppi di popolazione.

La sedentarietà è uno dei principali fattori di rischio di mortalità per malattie non trasmissibili. Le persone inattive hanno un rischio di morte maggiore dal 20% al 30% rispetto alle attive.

L' esercizio fisico regolare , come camminare, andare in bicicletta, andare in bicicletta, fare sport o attività ricreative attive, offre benefici significativi per la salute. Poca è sempre meglio di niente . Diventando più attivi durante il giorno, in modi relativamente semplici, le persone possono facilmente raggiungere i livelli di attività raccomandati.

A livello globale, nel 2016, l' 81% degli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni non era sufficientemente attivo . Le ragazze adolescenti erano meno attive dei ragazzi adolescenti, con l'85%, contro il 78% che non rispettava le raccomandazioni dell'OMS di almeno 60 minuti di attività fisica di intensità da moderata a vigorosa al giorno.

Il calo dell'esercizio fisico è in parte dovuto all' inattività nel tempo libero e alla sedentarietà sul lavoro e a casa . Allo stesso modo, anche un aumento dell'uso di mezzi motorizzati contribuisce alla sedentarietà.

Nei paesi ad alto reddito, il 26% degli uomini e il 35% delle donne non erano sufficientemente attivi fisicamente, rispetto al 12% degli uomini e al 24% delle donne nei paesi a basso reddito. Livelli di attività fisica bassi o in diminuzione spesso corrispondono a un prodotto nazionale lordo elevato o in aumento .

A livello globale, nel 2016, il 28% degli adulti di età pari o superiore a 18 anni non era abbastanza attivo (uomini 23% e donne 32%). Ciò significa che non soddisfano le raccomandazioni globali di almeno 150 minuti di esercizio fisico di intensità moderata o 75 minuti di esercizio fisico di intensità vigorosa a settimana .

I paesi e le comunità devono agire per offrire a tutti maggiori opportunità di essere attivi, al fine di aumentare l'esercizio fisico. Ciò richiede uno sforzo collettivo, sia nazionale che locale, in diversi settori e discipline, per attuare politiche e soluzioni adeguate all'ambiente culturale e sociale per promuovere, consentire e incoraggiare l'attività fisica.

La risposta dell'OMS

Nel 2018, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Healt Organization - WHO) ha lanciato un nuovo Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 che delinea quattro aree di azione politica e 20 raccomandazioni e azioni politiche specifiche per gli Stati membri, i partner internazionali e l'OMS stesso, per aumentare l'esercizio fisico in tutto il mondo. Il piano d'azione globale invita i paesi, le città e le comunità ad adottare una risposta "dell'intero sistema" che coinvolga tutti i settori e le parti interessate agendo a livello globale, regionale e locale, per fornire ambienti sicuri e solidali, e maggiori opportunità per aiutare le persone ad aumentare i loro livelli di attività fisica.

Nel 2018, la World Health Assembly (Assemblea Mondiale della Sanità) ha concordato un obiettivo globale per ridurre l'inattività fisica del 15% entro il 2030 e allinearsi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli impegni assunti dai leader mondiali per sviluppare ambiziose risposte nazionali agli Obiettivi di sviluppo sostenibile offrono l'opportunità di riorientare e rinnovare gli sforzi volti a promuovere l'attività fisica.

Il toolkit ACTIVE dell'OMS, lanciato nel 2019, fornisce una guida tecnica più specifica su come avviare e attuare le 20 raccomandazioni politiche delineate nel piano d'azione globale.

Il piano d'azione globale e ACTIVE propongono opzioni politiche che possono essere adattate e adattate alla cultura e ai contesti locali per contribuire ad aumentare i livelli di attività fisica a livello globale, tra cui:

lo sviluppo e l'attuazione di linee guida nazionali per l'attività fisica per tutte le fasce d'età;

stabilire meccanismi di coordinamento nazionali che coinvolgano tutti i dipartimenti governativi competenti e le principali parti interessate non governative per sviluppare e attuare politiche e piani d'azione coerenti e sostenibili;

implementare campagne di comunicazione a livello comunitario per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei molteplici benefici sanitari, economici e sociali derivanti dall'essere fisicamente attivi;

investire in nuove tecnologie, innovazione e ricerca per sviluppare approcci economicamente vantaggiosi per aumentare l'attività fisica, in particolare in contesti con scarse risorse;

garantire una sorveglianza e un monitoraggio regolari dell'attività fisica e dell'attuazione delle politiche.

Per aiutare i paesi e le comunità a misurare l'attività fisica negli adulti, l'OMS ha sviluppato il Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). Questo questionario aiuta i paesi a monitorare l'insufficienza di esercizio fisico come uno dei principali fattori di rischio di malattie non trasmissibili. Il GPAQ è stato integrato nell'approccio STEPwise dell'OMS, che è un sistema di sorveglianza per i principali fattori di rischio di malattie non trasmissibili.

Per valutare l'attività fisica tra gli scolari, l'OMS ha collaborato a un questionario che è stato integrato nell'indagine globale sulla salute degli studenti nelle scuole (GSHS). Il GSHS è un progetto di sorveglianza del CDC dell'OMS/USA progettato per aiutare i paesi a misurare e valutare i fattori di rischio comportamentali e i fattori protettivi in 10 aree chiave tra i giovani di età compresa tra 13 e 17 anni.

L'OMS sta inoltre lavorando con esperti internazionali sullo sviluppo di metodi e strumenti per valutare l'attività fisica nei bambini di età inferiore ai cinque anni e al di sotto dei 10 anni. Inoltre, l'OMS sta testando l'uso di tecnologie digitali e indossabili, come contapassi e accelerometri, nella sorveglianza nazionale dell'attività fisica negli adulti. Questo lavoro sarà esteso per includere i bambini e contribuirà allo sviluppo di una guida globale aggiornata sul monitoraggio dell'attività fisica e dei comportamenti sedentari.

Per supportare una risposta "dell'intero sistema", l'OMS sta collaborando in più settori per rafforzare il coordinamento, il sostegno e l'allineamento delle politiche e delle azioni. L'OMS ha stabilito partenariati per aiutare a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per promuovere l'attività fisica – questi includono la collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per promuovere e allineare l'attuazione del GAPPA e del Piano d'azione di Kazan sull'educazione fisica, sport e attività fisica. L'OMS sta anche lavorando con molte altre agenzie delle Nazioni Unite nell'agenda condivisa per promuovere lo sport per lo sviluppo e la pace. All'interno del sistema sportivo, l'OMS sta collaborando con il Comitato Olimpico Internazionale e le Federazioni Sportive Internazionali, la Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche, la FIFA e altri per sostenere e rafforzare la promozione della salute attraverso lo sport e l'agenda dello sport per tutti.