Esercizi per smettere di russare

Introduzione Il russamento è un problema molto più comune di quanto si pensi: secondo le stime, riguarda fino al 37% delle persone, con punte di oltre il 50% nei soggetti di mezza età. Non si tratta solamente di un disturbo fastidioso: in alcuni casi, può avere conseguenze importanti, per questo non va sottovalutato. Esistono alcuni esercizi che aiutano a non russare.

Perché si russa Il russamento è un disturbo fastidioso e imbarazzante sia per chi ne soffre sia per chi dorme accanto a lui: infatti, si tratta dell'emissione di suoni forti e sgradevoli durante il sonno. Alla base c'è un collasso parziale delle vie aeree superiori: se normalmente l'aria entra attraverso il naso, viaggia attraverso una serie di tessuti ed entra nei polmoni senza ostruzioni, quando c'è russamento il palato molle, la lingua e le tonsille collassano e ostacolano la strada a un respiro regolare. Il russare è proprio il suono prodotto mentre l'aria scorre attraverso le vie aeree e si riverbera attraverso tutto il tessuto che collassa. Che cosa fare In caso di russamento, è utile consultare un medico per capire le cause del problema e le soluzioni più efficaci: spesso è il partner ad accorgersi del disturbo a causa del rumore emesso, ma anche alcuni sintomi anomali possono insospettire, come la stanchezza diurna, la scarsa concentrazione, l'irritabilità.

Gli esercizi utili Esistono alcuni esercizi per la lingua e il mento che aiutano a migliorare la situazione. Eccone alcuni molto efficaci. L'ideale sarebbe eseguirli per 30-45 minuti ogni giorno per almeno 6-12 mesi per vedere un miglioramento del russamento, tuttavia anche eseguire questi esercizi per 5-10 minuti due volte al giorno può avere un effetto positivo. Spingere la lingua sul palato o Tongue Push-Up

Spingere la lingua più forte che si può sul palato superiore. Tenere premuto per 10 secondi.



Toccarsi la punta del naso con la lingua o Nose Touch

Provare a toccarsi la punta del naso con la lingua. Tenere la posizione per 10 secondi.



Toccare il mento con la lingua o Chin Touch

Provare a toccare il mento con la punta della lingua. Tenere la posizione per 10 secondi.



Girare la lingua a sinistra o Left Cheek Touch

Tirare fuori la lingua e allungarla completamente a sinistra. Tenere la posizione per 10 secondi.



Girare la lingua a destra o Right Cheek Touch

Tirare fuori la lingua e allungarla completamente verso destra. Tenere la posizione per 10 secondi.



Lingua contro un cucchiaio Tongue Push-Up With a Spoon

Tenere un cucchiaio davanti alla bocca. Tirare fuori la lingua e premere la punta contro il cucchiaio senza muoverla. Tenere la posizione per 10 secondi.



Tenere un cucchiaio o Spoon Hold

Infilare in bocca il manico di un cucchiaio. Tenere il manico del cucchiaio tra la lingua e le labbra (non i denti) per 10 secondi. Si può anche tenere il cucchiaio sotto la lingua per 10 secondi.

Conseguenze del russare Il russamento non è un disturbo innocuo: sebbene l'interruzione del respiro duri solo pochi istanti e riprenda automaticamente, infatti, può causare una serie di conseguenze importanti. Innanzitutto, frammenta il sonno, per cui la persona può non riposare a sufficienza e andare incontro a stanchezza diurna, mancanza di concentrazione, diminuzione della prontezza di riflessi, riduzione delle performance. In secondo luogo, aumenta il rischio di ipertensione, malattie su base infiammatoria e diabete.