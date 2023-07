Esercizi per rilassare la mandibola e perché farli

Se a seguito di ciò i sintomi non migliorano, potrebbero però essere necessari trattamenti più avanzati, come l'uso di un paradenti o un intervento chirurgico, da concordare con il proprio medico.

I muscoli della mandibola sono tra i più attivi di tutto il corpo, visto che si muovono ogni volta che si sbadiglia , si parla o si mangia. A causa di questo pesante carico di lavoro , non è insolito sviluppare dolore in questa parte del corpo , causato soprattutto dalla disfunzione dell' articolazione temporomandibolare.

Cause, sintomi e diagnosi

Le cause specifiche della disfunzione dell'articolazione temporomandibolare non sono ancora chiare. Sebbene possa esserci una componente genetica, il disturbo può anche provenire dall'usura delle articolazioni della bocca, da un trauma o da una lesione alla mascella stessa. Anche il bruxismo, ovvero l'abitudine di stringere o digrignare regolarmente i denti, può portare a questa condizione.

Visto che la disfunzione dell'articolazione temporomandibolare non è un disturbo specifico ma un insieme di essi, i possibili sintomi sono diversi.

Questo problema può svilupparsi con un dolore al collo, alle spalle o all'area del viso, ma anche con dolore o affaticamento ai muscoli della mascella, difficoltà nell'aprire e chiudere la bocca o masticare il cibo.

A volte subentrano un gonfiore su un lato del viso, mal di testa, vertigini o ronzio nelle orecchie. Il dolore può anche irradiarsi ai denti o alle orecchie.

In alcune persone, i sintomi sono temporanei, mentre altri li sperimentano cronicamente per molti anni.

Poiché molti dei sintomi possono derivare anche da altre condizioni, per individuarla potrebbe non essere sufficiente esaminare fisicamente la mascella ma essere necessaria anche una radiografia che esamini le ossa della bocca, oppure una risonanza magnetica per visualizzare correttamente i muscoli e le strutture che circondano l'articolazione.

Ogni caso tuttavia è unico, per questo è importante parlare con il medico o il dentista per determinare il miglior trattamento necessario.

Parallelamente però l'esercizio fisico può essere di grande aiuto.

Secondo una recensione del 2019 pubblicata sul Journal of Oral Rehabilitation, l'esecuzione di movimenti specifici può infatti migliorare il dolore generale e la mobilità della bocca.