Esercizi di Kegel per l'Uomo: Quali Sono, Come Farli

I dubbi in merito al pavimento pelvico maschile sono tantissimi, e ancora di più quelli legati al suo allenamento tramite esercizi Kegel, anche in virtù dei molti tabù tuttora esistenti. I vantaggi di svolgerli però sono innumerevoli, soprattutto per quanto riguarda l'appagamento sessuale.

Cos'è il pavimento pelvico Il pavimento pelvico coincide con la parte perineale ed è l'insieme di muscoli situati tra la vagina e l'ano per la donna e tra il pube e l'ano per l'uomo. Le sue funzioni sono quelle di controllare i flussi urinari e fecali, far provare piacere durante i rapporti sessuali e, nella donna, sostenere il feto durante la gravidanza. Pavimento pelvico femminile Nelle donne, quelli del pavimento pelvico sono un gruppo di muscoli che supporta la vescica, l'utero e l'intestino. Esistono molti fattori che possono causare l'indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico, tra cui gravidanza e parto, età, costipazione, obesità, sollevamento di carichi pesanti e tosse cronica. Tutti questi eventi possono portare a difficoltà ad avere rapporti sessuali ma non solo. «Quasi un terzo delle donne, a un certo punto della propria vita, ha problemi con la muscolatura del pavimento pelvico, con perdite urinarie mentre tossiscono o fanno sforzi», spiega la sessuologa Roberta Rossi. Pavimento pelvico maschile Anche nell'uomo mantenere in buono stato il pavimento pelvico è importante. I motivi che portano alla perdita di tono possono essere diversi e generare disfunzioni del sistema urinario e incontinenza ma anche problemi inerenti alla dimensione sessuale, come impotenza ed eiaculazione precoce, a qualunque età. Fortunatamente, il muscolo del pavimento pelvico può essere rafforzato come qualsiasi altro muscolo e gli esercizi possono trattare o prevenire questi sintomi. «Si stima che circa 100 milioni di maschi adulti siano affetti da incontinenza urinaria, che diventa più comune con l'avanzare dell'età. Sebbene non ci siano dati esatti su questo, l'evidenza mostra un miglioramento dell'incontinenza urinaria e della funzione erettile negli uomini che eseguono regolarmente esercizi Kegel per il pavimento pelvico», continua l'esperta. Secondo un nuovo studio sugli effetti dell'allenamento della muscolatura pelvica maschile, infatti, questi esercizi farebbero bene alla vita sessuale della coppia, al punto che a un uomo su due servirebbero a migliorare la disfunzione erettile e l'eiaculazione precoce.

Esercizi Kegel contro impotenza ed eiaculazione precoce A confermare quanto emerso dallo studio la sessuologa Roberta Rossi. «Per quanto riguarda la disfunzione erettile, le percentuali di miglioramento variano dal 24 al 46%, mentre per l'eiaculazione precoce risultano più alti i livelli di cura del sintomo dal 55% al 83%. In altre parole, l'allenamento della muscolatura porta maggiori risultati di trattamento sulla eiaculazione precoce, piuttosto che sulla disfunzione erettile che migliora ma non sempre risolve. Non abbiamo dati sul miglioramento nella popolazione non sintomatica quindi non possiamo generalizzare, ma solo fare ipotesi che vanno verificate. Di certo, l'allenamento muscolare porta maggiore tonicità, consapevolezza e quindi indirettamente può agire sulla salute sessuale e sul benessere della coppia». Orgasmi più intensi con un pavimento pelvico allenato «Le contrazioni muscolari svolgono un ruolo importante nell'orgasmo e, sia negli uomini che nelle donne, un pavimento pelvico più debole può essere associato a una minore soddisfazione sessuale. Contrarre la muscolatura del pavimento pelvico mentre si è con un partner può creare sensazioni piacevoli per entrambi fornendo una sensazione più intensa al rapporto. I benefici per la salute del fare Kegel sono riportati con un maggiore piacere, controllo e, attraverso la maggiore consapevolezza, anche l'aumento della sensibilità» precisa la sessuologa.