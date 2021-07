Esercizi di Respirazione per i Crampi Addominali

Da che cosa dipendono

Mestruazioni

Per alcune donne le mestruazioni non comportano particolari fastidi, mentre per altre sono talmente dolorose da impedire le normali attività. In questi casi si parla di dismenorrea. Generalmente i dolori e i crampi che si associano al flusso mestruale compaiono al basso addome o alla zona lombare poco prima del mestruo e continuano poi per tutta la sua durata.





Gastroenterite

Si tratta dell'infiammazione contemporanea della mucosa dello stomaco e di quella dell'intestino. Spesso, i responsabili del problema sono virus o batteri trasmessi attraverso cibi e acque infette oppure tramite le goccioline di salive emesse dalle persone contagiate.

In tutti i casi, compaiono mal di stomaco, vomito, diarrea e crampi addominali. Talvolta, possono subentrare anche febbre e stanchezza.





Indigestione

L'indigestione può provocare dolore e tensione addominale, senso di pienezza, bruciore gastrico, rigurgito di succhi acidi, nausea, vomito, sudorazione fredda, crampi alla parte alta dell'addome, mal di testa, malessere generale.

Meteorismo

Un accumulo di gas nello pancia può causare spasmi ai muscoli intestinali. Se si soffre di meteorismo, si potrebbe anche avere: stomaco dilatato, gonfiore forte, mal di stomaco, sensazione di pienezza, eruttazioni.

Stiramento muscolare

Anche il sovraccarico dei muscoli addominali, a causa di un allenamento intenso o di sforzi eccessivi, potrebbe causare spasmi addominali. Gli spasmi dovuti allo sforzo muscolare sono più probabili nelle persone che fanno esercizio fisico faticoso e frequente. In questo caso, in genere è presente anche dolore ai muscoli addominali che peggiora con il movimento.

Disidratazione

La perdita di elettroliti causata da sudorazione, vomito o diarrea può provocare spasmi muscolari in tutto il corpo, compreso addome e stomaco. Questo accade perché i muscoli hanno bisogno di elettroliti come calcio, potassio e magnesio per funzionare correttamente. Quando non hanno questi elettroliti, i muscoli potrebbero iniziare a lavorare in modo anomalo e bloccarsi.

Malattie intestinali

Le malattie intestinali, come il morbo di Crohn, l'enterite, la colite ulcerosa (UC), possono causare spasmi intestinali.