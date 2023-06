Escitalopram: cos'è e a cosa serve?

L'escitalopram agisce interferendo con il reuptake della serotonina a livello della terminazione nervosa presinaptica, incrementandone di conseguenza il segnale e determinando un miglioramento delle patologie trattate.

Il meccanismo d'azione, pertanto, è sovrapponibile a quello del citalopram. Avvertenze e precauzioni, interazioni con altri farmaci o prodotti, effetti collaterali e controindicazioni sono, sotto certi aspetti, analoghi a quelli della miscela racemica rappresenta dal citalopram.