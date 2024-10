Qual è il ruolo di E. coli nelle infezioni urinarie?

Alla luce di quanto appena detto, non sorprenderà sapere che l'Escherichia coli è spesso riscontrato nell'urina in seguito ad esami di laboratorio condotti per indagare l'origine di uno o più sintomi riconducibili ad un'infezione delle vie urinarie, quali ad esempio:

Le infezioni urinarie sostenute da Escherichia coli sono più comuni nella donna per via delle caratteristiche anatomiche sfavorevoli (uretra più corta, meato urinario più vicino alla regione anale) e per l'assenza dell'attività battericida delle secrezioni prostatiche. Il rischio aumenta anche durante la gravidanza e in presenza di diabete.

Escherichia coli uropatogeni

Non tutti i ceppi di Escherichia coli sono in grado di provocare infezioni urinarie; i microrganismi dotati di questa capacità sono pertanto definiti "uropatogeni". Tale caratteristica si deve alla presenza di fattori di aderenza, che permettono all'Escherichia coli di ancorarsi alla membrana delle cellule uroepiteliali per mezzo di strutture proteiche chiamate adesine, localizzate all'estremità distale di sottili filamenti (pilio fimbrie) che si proiettano dalla parete del batterio. Tra queste, le fimbrie P (mannosio-resistenti) si legano ad un disaccaride del galattosio presente sulla superficie delle cellule uroepiteliali, e all'antigene P degli eritrociti.

Di conseguenza, i pazienti che ospitano ceppi uropatogeni nel proprio intestino, corrono un maggior rischio di sviluppare infezioni urinarie da Escherichia coli. Queste infezioni possono coinvolgere l'uretra (uretriti), la vescica (cistiti), il rene (pielonefriti) o la prostata (prostatiti).