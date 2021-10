Erlotinib: Cos'è, Meccanismo d'Azione, Effetti Collaterali

Somministrato per via orale , l'erlotinib si trova all'interno di diversi medicinali prescrivibili solo da centri ospedalieri o da specialisti ( oncologo ). Ai fini della rimborsabilità, i medicinali contenenti erlotinib sono classificati in fascia H (rimborsabili solo in strutture ospedaliere).

L'uso dell'erlotinib è indicato in pazienti adulti per il trattamento di:

Nel caso in cui fosse necessario iniziare un trattamento con erlotinib, prima di assumere il principio attivo è necessario informare il medico se si usano le lenti a contatto e/o se in passato si è sofferto di problemi agli occhi , quali: grave secchezza oculare , infiammazione della cornea , formazione di ulcere nella parte anteriore dell'occhio.

Effetti Collaterali

Quali Effetti Indesiderati può causare l'Erlotinib?

Come qualsiasi altro principio attivo, anche l'erlotinib può causare effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Di seguito saranno riportati solamente alcuni degli effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi con l'utilizzo dei diversi medicinali a base di erlotinib. Per informazioni più specifiche, leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

È necessario contattare subito il medico qualora dovessero insorgere:

Diarrea e vomito: in forma grave questi effetti possono determinare una riduzione del potassio nel sangue ed una compromissione renale, soprattutto se si è in trattamento anche con altri chemioterapici.

Congiuntivite, cheratocongiuntivite, cheratite.

Malattia polmonare interstiziale che può manifestarsi con sintomi come: improvvisa difficoltà a respirare associata a tosse o febbre.

Perforazione gastrointestinale che può manifestarsi con un intenso dolore all'addome. Inoltre, è importante informare il medico se in passato si è sofferto di ulcera peptica o da malattia diverticolare, poiché ciò può aumentare il rischio di perforazione gastrointestinale.

Insufficienza epatica.

Effetti Indesiderati Molto Comuni

Effetti Indesiderati Comuni

Sanguinamento di naso, stomaco e/o intestino;

Infezioni dei follicoli dei capelli;

Acne;

Fissurazioni cutanee;

Reazioni infiammatorie attorno alle unghie.

Effetti Indesiderati Non Comuni

Unghie fragili e che si staccano;

Alterazioni di ciglia e sopracciglia;

Comparsa di una peluria eccessiva su viso e corpo, con distribuzione di tipo maschile.

Effetti Indesiderati Rari e Molto Rari

Arrossamento o dolore al palmo delle mani o alla pianta dei piedi (sindrome dell'eritrodisestesia palmo-plantare);

Infiammazione dell'iride;

Ulcerazione o perforazione della cornea;

Sindrome di Stevens-Johnson.

Sovradosaggio da Erlotinib

Qualora si assumano dosi eccessive di erlotinib può verificarsi un peggioramento degli effetti indesiderati indotti dal principio attivo. Pertanto, in caso di sovradosaggio da erlotinib - accertato o sospetto - è necessario rivolgersi immediatamente al medico.