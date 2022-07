Gli individui dotati di pene sperimentano erezioni involontarie fin da neonati , anche se fino all'adolescenza si tratta di episodi più sporadici. Si intensificano però con l'avvento della pubertà, per poi stabilizzarsi in età adulta e diminuire progressivamente con la vecchiaia .

Al giorno d'oggi, la ricerca ha scoperto che l'erezione mattutina , chiamata in ambito medico tumescenza notturna del pene, non è l'unica involontaria, visto che diverse altre si susseguono la notte , durante i diversi cicli di sonno REM. Quella del mattino è semplicemente visibile perché quando accade si è già svegli o ci si sta svegliando.

Cosa fare se si nota di non averle più

Anche se un bambino o adolescente le prime volte che si accorge delle erezioni mattutine potrebbe spaventarsi, è fondamentale ricordare che si tratta di eventi positivi che testimoniano ottima ossigenazione dei tessuti del pene, un buon flusso sanguigno e salute erettile.

Al contrario, non averle più potrebbe rappresentare una spia da non sottovalutare perché potrebbe indicare la presenza di un altro problema. Non sempre è così quindi non è il caso di allarmarsi ma semplicemente di saper decodificare i messaggi che manda il proprio corpo.

Per prima cosa è importante non trarre conclusioni affrettate: visto che l'erezione involontaria mattutina è solo l'ultima di una serie di erezioni notturne, non notarla non significa necessariamente che non se ne sia verificata nessuna mentre si dormiva. Potrebbero infatti essere avvenute tutte quando si era addormentati e impossibilitati a rendersene conto.

A testimoniarlo anche diversi studi secondo i quali un uomo sarebbe in grado di mantenere il pene in erezione durante il sonno da 25 a 35 minuti senza accorgersene. Se quindi capita di non notare nulla per alcune mattine potrebbe trattarsi di questa opzione.

Tuttavia se l'assenza di erezioni mattutine visibili diventa costante e si protrae nel tempo, superando indicativamente le due settimane, il suggerimento è di contattare un medico al quale spiegare l'accaduto.