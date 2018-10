Epitelioma: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi e Terapia. Esempi: Adenomi e Carcinomi

Conosciuto anche come fibroadenoma al seno, l'adenoma al seno è un epitelioma benigno, che trae origine dalla proliferazione insolita di una cellula epiteliale del tessuto ghiandolare delle mammelle (per la precisione del tessuto ghiandolare che compone i cosiddetti lobuli delle mammelle).

Attualmente, la causa dell'adenoma al seno è sconosciuta; sull'argomento, tuttavia, esistono varie teorie, la più attendibile della quali imputa a un eccesso di estrogeni nell'organismo il ruolo di fattore favorente cruciale (a sostegno di tale teoria c'è l'evidenza che l'adenoma al seno ha una preferenza per le donne tra i 15 e i 30 anni, ossia la categoria di donne con i più alti livelli di estrogeni in circolo).

L'adenoma al seno non è visibile a occhio nudo dall'esterno, ma è palpabile; alla palpazione, può assomigliare a un nodulo o a una biglia e può presentarsi come qualcosa di gommoso oppure rigido.

In genere, l'adenoma al seno è un tumore del tutto innocuo, che non richiede alcun trattamento particolare; esistono, però, alcuni sporadici casi di adenoma al seno, in cui la neoplasia in questione diviene improvvisamente maligna (o presenta dei caratteri in parte benigni e in parte maligni) e impone la sua rimozione attraverso intervento chirurgico.