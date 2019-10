Epitalamo e Subtalamo: Cosa sono? Anatomia e Funzione

Di dimensioni estremamente contenute, l'epitalamo si compone di:

In connessione con diverse aree encefaliche, l'epitalamo comprende sia porzioni di sostanza grigia (neuroni privi di mielina), sia porzioni di sostanza bianca (neuroni presentanti un avvolgimento di mielina attorno al proprio assone).

Costituiti da sostanza grigia e situati appena sopra il talamo, sul cosiddetto trigono dell'abenula, i nuclei abenulari comprendono, di fatto, due elementi pari(*): il nucleo abenulare mediale e il nucleo abenulare laterale.

Il nucleo abenulare mediale riceve fibre nervose dal nucleo laterale dell'ipotalamo e dal pallido ventrale, il quale è uno dei cosiddetti nuclei della base appartenenti al cervello; proietta, invece, fibre nervose in direzione dell'area tegmentale ventrale (mesencefalo), della substantia nigra (altro nucleo della base) e dei nuclei del rafe mediano e dorsale (tronco encefalico).

Il nucleo abenulare riceve fibre nervose dal locus coeruleus (tronco encefalico), dai nuclei settali (setto pellucido), dall'area tegmentale ventrale, dall'area di Broca (lobo frontale) e dall'area preottica (ipotalamo); proietta, invece, fibre nervose in direzione dell'epifisi e del nucleo interpeduncolare (mesencefalo).

Come il lettore possono notare, i nuclei abenulari mettono in comunicazione l'epitalamo con diverse strutture encefaliche (es: tronco encefalico, ipotalamo ecc.).

(*) Nota Bene: in anatomia, un organo o una struttura si dice pari quando è presente in duplice copia, alla destra e alla sinistra dell'ipotetico piano che separa il corpo umano in due metà uguale (piano sagittale).