Caratteristiche delle componenti dell'Epistrofeo

CORPO VERTEBRALE

Il corpo vertebrale dell'epistrofeo si sviluppa verso il basso, in direzione della terza vertebra cervicale. Come anticipato, non è una struttura di grandi dimensioni, come accade invece per le vertebre toraciche o le vertebre lombari.

Sulla superficie anteriore (o ventrale), in posizione centrale, il corpo dell'epistrofeo una cresta longitudinale, la quale s'interpone fra due aree depresse, su cui trovano aggancio i due cosiddetti muscoli lunghi del collo.

A livello della superficie inferiore, l'epistrofeo si presenta una concavità in posizione centrale e una convessità per ciascun lato.

DENTE O PROCESSO ODONTOIDEO