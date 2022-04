Epatite Acuta nei Bambini: i sintomi e perché c'entra l'Adenovirus

In base a tale attività di sorveglianza, sembrerebbe che la diffusione di questa epatite acuta pediatrica riguardi anche altri Stati nel Mondo, Europa in particolare: fonti ufficiali, ma anche mediatiche (quest'ultime vanno prese con le dovute cautele), infatti, riportano di casi in Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Danimarca, Belgio, Romania, Norvegia, Israele, Stati Uniti e Italia.

Da questo momento in poi è partita un'attività di sorveglianza , monitoraggio e indagine clinica che, tanto per fare un esempio, al 12 di aprile 2022, registrava, nel Regno Unito, un totale di 74 casi, distribuiti tra Inghilterra (43), Scozia (13), Galles e Irlanda del Nord (i restanti).

Poiché a oggi (fine aprile 2022) le cause precise sono ancora ignote , l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha coniato l'espressione di epatite acuta grave a eziologia sconosciuta nei bambini per riferirsi a questa nuova condizione.

Chiarite le informazioni di base, vale la pena entrare un po' più nel dettaglio, riportando una caratteristica fisiopatologica importante e distintiva della patologia in questione: sui documenti dell'OMS e su quelli del Ministero della Salute italiana si legge che l'epatite acuta a eziologia sconosciuta nei bambini si contraddistingue per livelli di transaminasi ALT o AST superiori a 500 UI/L , il che vuol dire, molto banalmente, transaminasi alte .

Riepilogando, quindi, si è al cospetto di una malattia del fegato a insorgenza rapida, di cui non si conoscono le cause precise e che colpisce i giovani, soprattutto i bambini.

Per capire di cosa si sta parlando, è fondamentale analizzare parola per parola il nome di questa preoccupante patologia:

È in fase di studio la possibilità che l'epatite acuta a eziologia sconosciuta nei bambini possa in qualche modo essere connessa a una coinfezione tra Adenovirus e SARS-CoV-2, cioè il virus responsabile di COVID-19 . Per ora, i dati raccolti non escludono, ma nemmeno confermano, che il Nuovo Coronavirus possa giocare un ruolo più o meno importante.

Gli Adenovirus causano generalmente un'infezione lieve delle vie respiratorie, che si accompagna talvolta a vomito, diarrea e febbre. Raramente sfociano in complicanze (l'epatite è tra queste), ma questi eventi in genere riguardano solo persone con un sistema immunitario indebolito. Le infezioni da Adenovirus si trasmettono facilmente da persona a persona mediante le goccioline di saliva disperse con colpi di tosse , starnuti ecc., attraverso il contatto con oggetti contaminati o, ancora, tramite l'esposizione a tessuti o sangue infetti.

È vero che, in soggetti immunocompromessi, alcuni Adenovirus possono scatenare un' infezione grave , tale da sfociare in epatite , ma nessuno ha mai osservato una simile complicanza nei bambini altrimenti sani infettati dal tipo F41.

L'OMS, tuttavia, aggiunge anche che non si spiega come mai ora questo virus abbia conseguenze così gravi, dato che non esistono in letteratura dati a supporto di un collegamento tra l'infezione da Adenovirus F41 e quadri clinici così severi.

Tuttavia, le autorità sanitarie di numerosi Paesi interessati ritengono che la condizione dipenda comunque da una causa infettiva , questo per via di una serie di caratteristiche cliniche ed epidemiologiche della malattia e perché almeno 74 casi confermati di epatite acuta pediatrica sono risultati positivi al test per l'infezione da Adenovirus .

Come suggerisce il nome della patologia stessa, per ora, le cause dell'epatite acuta pediatrica sono ignote .

Per ora, l'epatite acuta a eziologia sconosciuta nei bambini ha registrato casi nella popolazione di età inferiore ai 16 anni ; in particolare, i più colpiti sono stati i soggetti nella fascia di età 2-5 anni.

Dove riporta questo dato, aggiunge anche che, purtroppo, in un caso, l'epatite acuta pediatrica ha avuto esito fatale per il paziente.

In merito ad altre indagini utili alla di agnosi, poi, l'OMS raccomanda esami di laboratorio su siero , urine e feci , e su campioni respiratori ; inoltre, cita anche la biopsia epatica , nel caso in cui fosse disponibile un campione di tessuto, e sottolinea l'importanza di effettuare test per la ricerca di infezioni virali (per Adenovirus, ma anche per i classici virus che causano epatite, quest'ultimi in una logica di diagnosi differenziale).

Cosa sta facendo l'OMS

Come affermato in precedenza, attualmente, l'OMS sta elaborando una precisa definizione di caso clinico, che serva da supporto per la diagnosi e le analisi epidemiologiche; proprio per questo, sta incoraggiando fortemente le autorità sanitarie dei vari Paesi europei coinvolti a segnalare i casi clinici presunti tali, con tanto di una descrizione relativa all'anamnesi dei pazienti (così da favorire anche il percorso di identificazione delle cause e dei fattori di rischio dell'epatite).

Tuttavia, se da un lato l'OMS è particolarmente attenta alla situazione, dall'altro tende anche a rassicurare affermando che non sono necessarie restrizioni ai viaggi e/o scambi con il Regno Unito e in generale con tutti i Paesi in cui si sono verificati casi di epatite acuta pediatrica.