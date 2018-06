Tra le cause di un'entesopatia figurano infortuni traumatici o da sovraccarico funzionale e malattie sistemiche che alterano la normale anatomia di tendini e/o legamenti.

Quando dipendono da un infortunio traumatico o da sovraccarico, le entesopatie riguardano, in genere, una singola entesi; quando dipendono da una malattia sistemica, invece, tendono a colpire diverse entesi in più parti del corpo umano.

Infortuni traumatici o da sovraccarico funzionale ed Entesopatie

In un'entesopatia da infortunio traumatico, la sofferenza è frutto di un evento acuto che mina l'integrità di un'entesi.

Un evento acuto con tali effetti può essere, per esempio, una caduta in cui una parte del corpo dell'individuo coinvolto (es: spalla) riceve un colpo brusco e intenso, al punto da alternarne la normale anatomia.