L'entesite è un tipo di entesopatia , dove per entesopatia s'intende qualsiasi sofferenza o infortunio a carico di una o più entesi del corpo umano . Quando interessano un'entesi tendinea, l'entesite e più in generale le entesopatie sono esempi di tendinopatie , ossia di malattie dei tendini .

In un'entesite da trauma, la sofferenza è la conseguenza di un evento acuto che ha minato l'integrità di un'entesi tendina o legamentosa. Un evento acuto con tali effetti può essere, per esempio, una caduta in cui una parte del corpo dell'individuo coinvolto (es: spalla) riceve un colpo violento, al punto da alternarne la normale anatomia.

L'entesite da sovraccarico funzionale è una condizione che deriva dalla sollecitazione ripetuta e concentrata nel tempo di un tendine o un legamento, attraverso un gesto o un movimento che, se eseguito sporadicamente o in maniera contenuta, sarebbe innocuo. Una simile circostanza è osservabile durante tutte quelle attività che prevedono la ripetizione, per lungo tempo, di un certo movimento corporeo (es: il sollevamento sopra la testa, per motivi di lavoro, di pesi ; il lancio di una palla da baseball; l'attività sportiva di running ).

In assenza di cure adeguate, alcune entesiti possono culminare con la lacerazione dell'entesi sofferente. Questo è il caso, per esempio, della tendinite achillea o delle tendiniti a livello della cuffia dei rotatori.

Un'entesite è tipicamente responsabile di una sintomatologia locale , che comprende manifestazioni quali: dolore , gonfiore , indolenzimento , senso di rigidità e calore ; com'è intuibile, per sintomatologia locale s'intendono sintomi e segni localizzati nel punto in cui risiede l'entesi tendinea o legamentosa infortunata.

Le alterazioni tendinee o legamentose che caratterizzano le entesiti sono osservabili mediante ecografia e, ancora di più, mediante risonanza magnetica . In un contesto di entesite, il ricorso alla diagnostica per immagini serve a confermare quanto emerso nel corso delle indagini precedenti (racconto dei sintomi, esame obiettivo e anamnesi) e, in caso di complicanze, a mostrare l'entità di eventuali complicanze (es: calcificazioni, deformazioni ossee ecc.).

Di norma, per la diagnosi di entesite sono fondamentali le informazioni provenienti da: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l' esame obiettivo e l' anamnesi ; talvolta, tuttavia, potrebbero rendersi necessari anche esami di diagnostica per immagini e, qualora sussista il sospetto di una qualche malattia sistemica, un' analisi del sangue .

Terapia

Come Curare l’Entesite?

In presenza di un'entesite, il trattamento di prima linea è di tipo conservativo e prevede il cosiddetto protocollo RICE (riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione), esercizi di fisioterapia mirata, l'assunzione di farmaci antinfiammatori e, laddove è possibile, l'uso di un tutore.

È importante segnalare che molte entesiti traggono beneficio anche dall'esecuzione quotidiana, tra le mura di casa, di semplici esercizi motori e, in ambito sportivo o lavorativo, dal miglioramento/correzione del gesto/movimento che con molta probabilità ha scatenato l'infiammazione. Se l'approccio terapeutico conservativo sopra indicato fallisce e l'entesite persiste senza miglioramenti per diversi mesi (8-12 mesi), sussistono le basi per il ricorso alla chirurgia. Prima di analizzare nei dettagli i trattamenti possibili, occorre segnalare che, in presenza di entesiti associate a una qualche malattia sistemica tipo diabete, artrite reumatoide, gotta, ecc., riveste un ruolo terapeutico di estrema rilevanza la gestione della suddetta malattia.

Protocollo RICE

(fonte: Shutterstock)

Come anticipato, il protocollo RICE consiste in riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione.

Entrando nei particolari: Per riposo s'intende astensione da tutte quelle attività che hanno causato la comparsa della sofferenza o che, praticandole, provocano dolore.

Il riposo permette l'attenuarsi dell'infiammazione.

s'intende astensione da tutte quelle attività che hanno causato la comparsa della sofferenza o che, praticandole, provocano dolore. Il riposo permette l'attenuarsi dell'infiammazione. Per ghiaccio s'intende l'applicazione di impacchi di ghiaccio ( crioterapia ) sulla zona dolente per 15-20 minuti e da ripetere 4-5 volte al giorno.

Usata con queste modalità, il ghiaccio ha effetti antinfiammatori.

s'intende l'applicazione di impacchi di ghiaccio ( ) sulla zona dolente per 15-20 minuti e da ripetere 4-5 volte al giorno. Usata con queste modalità, il ghiaccio ha effetti antinfiammatori. Per compressione s'intende la compressione della zona dolente mediante fasce apposite.

Diversi studi hanno dimostrato che la compressione di un tendine o un legamento infiammato attenua lo stato infiammatorio e promuove la rigenerazione dei tessuti sofferenti.

s'intende la compressione della zona dolente mediante fasce apposite. Diversi studi hanno dimostrato che la compressione di un tendine o un legamento infiammato attenua lo stato infiammatorio e promuove la rigenerazione dei tessuti sofferenti. Per elevazione s'intende il mantenimento in posizione elevata dell'area sofferente, ovviamente nei limiti del possibile.

L'elevazione aiuta a contrastare l'infiammazione. Della fase di riposo è doveroso precisare alcuni aspetti: diversi studi scientifici hanno dimostrato che, in presenza di entesite, specialmente se tendinea (cioè a carico di una tendine), un riposo eccessivo è di scarso beneficio, se non addirittura controproducente; secondo gli studi scientifici in questione, infatti, l'ideale sarebbe tenere a riposo la zona dolente fino a quando non c'è un'attenuazione del dolore che consenta di svolgere, senza eccesivo fastidio, un'attività motoria di riabilitazione fisica (fisioterapia mirata). In linea generale, i primi segnali degli effetti benefici del riposo sono constatabili dopo 1-2 settimane dall'astensione di qualsiasi attività capace di evocare dolore.

Fisioterapia Mirata

(fonte: Shutterstock)

La fisioterapia gioca spesso un ruolo cardine nella guarigione da un'entesite.

In termini pratici, essa prevede soprattutto esercizi di riabilitazione fisica, finalizzati al miglioramento dell'elasticità del tendine o legamento sofferente, tramite lo stretching della muscolatura correlata, e al rinforzo di quest'ultima, mediante attività motorie lievi ma estremamente mirate.

Un simile approccio fisioterapico trova giustificazione in numerose evidenze scientifiche, dalle quali è emerso che il miglioramento dell'elasticità di tendini e legamenti sofferenti e il rinforzo della muscolatura correlata promuovono il processo di guarigione. È da segnalare che, talvolta, la fisioterapia adottata per la cura delle entesiti comprende anche la laserterapia, la tecarterapia e il massaggio della zona dolente e delle aree circostanti (il massaggio sembra non soltanto avere un effetto antidolorifico, ma anche stimolare la produzione di nuovo collagene). Quando inizia la fisioterapia mirata? Come anticipato, in presenza di una tendinopatia, la fisioterapia e il percorso di riabilitazione fisica che ne consegue dovrebbero aver inizio dopo un breve periodo di riposo da qualsiasi attività capace di evocare dolore (1-2 settimane).

Tutore

I tutori impiegati in presenza di alcune entesiti (soprattutto tendinee) hanno lo scopo di alleviare la sintomatologia.

Il loro uso è indicato soprattutto in fase iniziale.

Farmaci Antinfiammatori

Tra i farmaci antinfiammatori che possono trovare impiego in presenza di un'entesite figurano i FANS e i corticosteroidi: I FANS (es: ibuprofene) sono i farmaci antinfiammatori di prima scelta; di norma, il loro utilizzo è limitato agli esordi dell'entesite, quando il dolore è particolarmente rilevante;

I corticosteroidi sono indicati in tutti quei casi in cui la sintomatologia di un'entesite persiste a dispetto dell'uso dei FANS e di altre cure conservative. È da segnalare che, nella gestione delle entesiti, l'uso dei FANS e soprattutto dei corticosteroidi solleva notevoli dubbi presso gli esperti in materia ed è sempre più in disuso, in quanto in alcune situazioni si è dimostrato più dannoso che di beneficio.

Lo sapevi che… L'uso improprio (es: dosi eccessive) dei corticosteroidi rappresenta un fattore favorente l'infiammazione dei tendini.

Rimedi Casalinghi

Gli esercizi motori che, in presenza di svariate entesiti, è possibile pratica a casa in completa autonomia sono simili, se non addirittura sovrapponibili, a quelli previsti dalla fisioterapia mirata. Non a caso, molto spesso, chi si sottopone a un percorso mirato di riabilitazione fisica (scelta consigliata) riceve indicazione dallo stesso terapeuta di far tesoro degli esercizi da lui proposti durante le sedute, così da riprodurli a casa e praticare una sorta di fisioterapia fai-da-te in ambito domestico. La riproposizione a casa degli esercizi di fisioterapia velocizza la guarigione ed è, in molte situazioni, indispensabile al completo recupero. È da segnalare che, per alcune esercitazioni, potrebbero servire alcune attrezzature (es: bande elastiche) facili da reperire e non particolarmente costose.

Conservare il ricordo di quanto imparato durante la fisioterapia è utile anche in caso di recidive, poiché significhi che si dispone già di un importante strumento terapeutico.

Chirurgia