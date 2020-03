Endometriosi Intestinale: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

Causata da fattori non ancora del tutto chiari, l'endometriosi intestinale si manifesta, nei casi sintomatici, con: dolore addominale durante la defecazione e i movimenti intestinali, dolore pelvico -addominale ricorrente, crampi addominale, diarrea alternata a stipsi ecc. La diagnosi di endometriosi intestinale non è semplice e richiede diverse indagini. La terapia varia in funzione di fattori come la severità dei sintomi e la volontà o meno da parte della paziente di cercare in futuro una gravidanza.

Cos'è

Definizione di Endometriosi Intestinale

L'endometriosi intestinale è la condizione clinica contraddistinta dalla presenza anomala di endometrio sulla superficie esterna dell'intestino e all'interno della sua parete.

L'endometriosi intestinale è una forma particolare di endometriosi esterna.

Endometriosi ed Endometrio Ectopico: un breve ripasso

Endometriosi

L'endometriosi è una condizione che può colpire unicamente il sesso femminile, caratterizzata dalla presenza di endometrio in uno o più organi diversi dall'utero (endometriosi esterna) e/o in porzioni di utero non appropriate (endometriosi interna).

Tipica delle donne in età fertile, l'endometriosi è una della cause più comuni di dolore cronico pelvico.

Nonostante i numerosi studi a riguardo, l'endometriosi continua a rimanere una condizione in gran parte sconosciuta, soprattutto per quanto concerne le cause e le sue conseguenze sulla fertilità.

Endometrio Ectopico

L'endometrio ectopico è l'endometrio che, nell'endometriosi, cresce al di fuori dell'utero e o in parti non appropriate di quest'ultimo.

L'endometrio ectopico si comporta esattamente come il fisiologico endometrio che tappezza la parete interna dell'utero; questo vuol dire che, circa una volta al mese, nelle donne ancora mestruate, esso si sfalda sotto l'influsso degli ormoni del ciclo mestruale, dando vita a lesioni sanguinolente e dolorose.